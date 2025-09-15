Скупа зимница: Грађани штеде на свему

Извор:
АТВ
15.09.2025
22:40
Цијене поврћа и основних намирница дивљају. Припрема зимнице за многе је већ одавно луксуз. Грађани купују само најосновније, трговци биљеже мању потражњу.
На бањалучкој Тржници, умјесто врећа пуних воћа и поврћа, све чешће се виђају празне кесе и забринута лица. Грађани кажу, свака марка је важна, а оно што је некад била традиција сада је луксуз доступан само некима.
"Све је скупо, али сијем башту. Тако, имам своју башту, имам свој пластеник. Нешто из своје баште, нешто купим и тако",
"Све ми је ово скупо. Некад купим краставац, некад паприке...Да ли примјећујете пораст цијена намирница? Да, јако, јако...све је поскупило превише",
"С обзиром да сам пензионер, наравно да је скупо, поготово у данашње вријеме. Ја сам раније много више куповала и спремала различитих ствари за зимницу, а сада се то све свело на оно основно, купус, покоја паприка и то је то",све су ово коментари грађана.
Продавачица Дана Малић наводи да се купује само неколико килограма поврћа, а интересовање грађана за зимницу из године у годину опада.
"Све је скупо. Килограм црвене роге је пет марака. Ако хоћеш да направиш ајвар, не можеш купити испод 30/40 килограма паприка, ако нешто желиш да направиш. Људи купе килу патлиџана и три/четири киле роге и ја не знам шта они од тог могу да направе", рекла је Дана Малић, продавачица на бањалучкој Тржници.
Заштитници потрошача, као и обично, неодређено оптимистични. Очекују конкретне мјере и ограничавање маpжи, јер без јасне контроле цијене основних животних намирница наставиће да расту.
"Када је ријеч о састанку, очекујем, свакако, да дође до смањења цијена, прије свега, цијене основних животних намирница. Требамо да слиједимо примјер из Србије гдје је ограничена маржа за за 20 хиљада производа. Таква пракса треба да дође и код нас, јер на крају крајева, акција 0,5% марже је показатељ да ако трговцима дамо на вољу да сами одлучују то нема никаквог ефекта", рекла је Драган Јошић, Удружење потрошача Редакција.
Док се грађани одричу зимнице и прилагођавају сваку потрошену марку, тржиште показује да инфлација нема милости. Састанак министра са трговачким ланцима могао би донијети неке мјере, али без конкретних потеза цијене ће и даље расти, основне намиринице постајати луксуз. Дјелује нестварно да земља која има бројне ресурсе све теже може да нахрани све грађане.
