Познати бизнисмен открио како је зарадио милионе: "Знао сам да нисам капацитет за факултет"

Српски бизнисмен Бранко Бабић проговорио је о свом богатству и открио детаље из живота.
''Уживам у свему, то је важно. Ја сам прије пар година изашао из бизниса и остао сам као пензионер, кувао сам пар година и уживао. Жена ми је трудна са близанцима и занимљиво ми је. Нема потребе да будем политичар, не видим разлику шта бих више допринео друштву у односу на оно што сад радим'', почео је Бранко.
Он истиче да је био свјестан да није за факултет.
''Волио сам да радим, више него да имам новац. Била је идеја де се кроз неки бизнис створи нека компензација у материјалном смислу. Маштао сам о лијепом аутомобилу и започео сам егзибиције са бизнисом у основној школи. Куповали смо маркице и блокчиће и продавали ученицима. Увијек се нешто радило и вртјело, уписао сам Економски факултет послије средње школе. То ми је био пакао, знао сам да нисам тај капацитет да завршим факултет. Чак и да ми је суђено то не би било у року од четири године. Бизнис је прелијепа ствар из разлога што вам није потребна ни школа, ни вријеме. Приватни бизнис не тражи ништа, нити вас неко пита колико имате година'', искрен је био Бранко у "Премијери".
Бабић је додао затим да је све постигао великом брзином, те је открио чиме се данас бави, преноси Телеграф.
''Ја сам у том бизнису постигао максимум. То што сам ја радио, неком другом би требало сто година. Постали смо популарни у цијелом свијету и захваљујући логистичком центру који имамо у Бечу. Фирма ради и даље, али ја немам више могућност да одскочим, ни да паднем. Не бих је продао јер немам добар план за инвестирање. Сад инвестирам у мале бизнисе са храном'', рекао је Бранко.
