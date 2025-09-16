Падају температуре у Српској

Извор:
АТВ
16.09.2025
07:05
Коментари:0
Након свјежег и ведрог јутра данас се током дана у Републици Српској очекује киша, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода Српске.
Од средине дана на сјеверу и сјеверозападу јаче наоблачење уз кишу и пљускове са грмљавином, а повремено ће бити и вјетровито уз јак сјеверни вјетар. Доћи ће и до захлађења.
Бања Лука
Данас мирни протест бањалучких васпитача
"Касније поподне слабије падавине ће се премјештати ка истоку, а до вечери падавине престају уз хладније вријеме у свим предјелима. На југу остаје суво и сунчаније током цијелог дана“, навели су из РХМЗ.
Свијет
Медији пишу: Осумњичени за убиство Чарлија Кирка признао злочин?
Вјетар у првом дијелу дана слаб. Средином дана јак сјеверни вјетар уз најјаче ударе на сјеверу у широј регији око ријеке Саве.
Максимална температура ваздуха од 26 до 31, у вишим предјелима од 22 степена Целзијуса. Поподне захлађење на сјеверу, до вечери хладније у свим предјелима.
Бања Лука
10 ч0
Љубав и секс
10 ч0
Свијет
10 ч0
Друштво
10 ч0
Најновије
Најчитаније
09
06
08
54
08
41
08
20
08
13
Тренутно на програму