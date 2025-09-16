Logo
Large banner

Падају температуре у Српској

Извор:

АТВ

16.09.2025

07:05

Коментари:

0
Падају температуре у Српској
Фото: АТВ

Након свјежег и ведрог јутра данас се током дана у Републици Српској очекује киша, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода Српске.

Од средине дана на сјеверу и сјеверозападу јаче наоблачење уз кишу и пљускове са грмљавином, а повремено ће бити и вјетровито уз јак сјеверни вјетар. Доћи ће и до захлађења.

protest vaspitaca

Бања Лука

Данас мирни протест бањалучких васпитача

"Касније поподне слабије падавине ће се премјештати ка истоку, а до вечери падавине престају уз хладније вријеме у свим предјелима. На југу остаје суво и сунчаније током цијелог дана“, навели су из РХМЗ.

TAJLER-ROBINSON-UBICA-ČARLIJA-KIRKA-120925

Свијет

Медији пишу: Осумњичени за убиство Чарлија Кирка признао злочин?

Вјетар у првом дијелу дана слаб. Средином дана јак сјеверни вјетар уз најјаче ударе на сјеверу у широј регији око ријеке Саве.

Максимална температура ваздуха од 26 до 31, у вишим предјелима од 22 степена Целзијуса. Поподне захлађење на сјеверу, до вечери хладније у свим предјелима.

Подијели:

Таг:

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Када је први аутомобил стигао у Бањалуку? "Не вуку их волови, гони их ватра!"

Бања Лука

Када је први аутомобил стигао у Бањалуку? "Не вуку их волови, гони их ватра!"

10 ч

0
Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

Љубав и секс

Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

10 ч

0
Америчка војска запуцала, погођен чамац из Венецуеле

Свијет

Америчка војска запуцала, погођен чамац из Венецуеле

10 ч

0
Скупа зимница: Грађани штеде на свему

Друштво

Скупа зимница: Грађани штеде на свему

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

06

Чак 10 дана додатног годишњег одмора: Ево који радници могу остварити ово право

08

54

Дјечак (14) се објесио пар сати прије почетка школске године

08

41

Овај један зачин "разбија“ вирусе

08

20

ИРБ Српске увела низ новина: Ево шта још планирају

08

13

Кузмић: Премијеру предат план рада у наредних 100 дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner