Како трошити најмање горива док се возите аутопутем?

Б92

08.12.2025

21:27

0
Фото: Unsplash

Знате ли при којим је брзинама ваш аутомобил најекономичнији?

Наравно да све ово зависи од модела до модела, али ипак постоје нека колико-толико универзална правила која су већ доказана.

Општа правила за штедњу горива

За већину возила важи да убрзате што прије, пребаците у највишу брзину, возите до 90 км/х и одржавате обртаје мотора од 1.500 до 2.500 о/мин. Тада је потрошња најнижа, а и најмање оптерећујете мотор, пренио је сајт Ревиахак.

Када су у питању аутоцесте, њемачка стручна организација ТУВ препоручује брзину од 70 до 80 посто максималне - али тако да не пређе 130 км/х.

Ово правило (до 80 посто максималне брзине) важи за слабије аутомобиле који немају високу крајњу брзину. Аутомобил који има максималну брзину 150 км/х требало би да остане у распону између 105 и 120 км/х, преноси Б92.

gorivo

Аутомобил

