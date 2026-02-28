Инвестиција у будућност: 21 ученик потписао стипендије за Петницу

Извор:
Надарена дјеца често свој таленат развијају тихо, кроз додатни рад, истраживања и прилике које превазилазе школске клупе.
Такву шансу пружа истраживачка станица Петница, мјесто гдје знање постаје пракса. Управо међу онима који своје интересовање претворе у озбиљан пројекат је и млади археолог Матија Благојевић једини полазник из Бањалуке.
"Мени је за ову годину план пројекта археолошки скелети дјеце са кастела што тамо никад није било виђено нико никад није радио и ово ће ми пуно помоћи да могу тај рад боље да одрадим да могу да представим наш град нашу културу у бољем свјетлу", изјавио је полазник друге године археологије у Петници Матија Благојевић.
Подршка таквој дјеци је кључна, истичу из Петнице, како за њиховој развој тако и за развој региона на дугорочни начин. Петница покрива 19 научних дисциплина укључујући интердисциплинарне програме, а доласком тамо средњошколци имају могућност да надограде оно што раде у школи те додатно науче и оно што није покривено у истој.
"Ако им дамо простора да дођу до изражаја сваки пут превазиђу наша очекивања и у складу с тиме ми као истраживачка станица Петница научили смо да препознамо неке фантастичне ствари укључујући фантастичне иницијативе", истакао је директор Истраживачке станице Петница Немања Мартиновић.
Потенцијал надарене дјеце често остаје неискоришћен ако се на вријеме не препозна и не усмјери. Редовни образовни систем неријетко нема довољно простора за додатни рад са талентованима, због чега су ваннаставни програми и специјализовани центри од кључног значаја за њихов развој.
"То што дијете носи у себи потенцијал да сутра буде хемичар, физичар, биолог, драматург ако му не пружимо образовање на нивоу на ком њему одговара то дијете неће никад моћи да искористи тај потенцијал који му је дат. Ми желимо кроз наш рад да креирамо образовне програме креиране ученицима које то образовање не могу да добију у учионици али не могу ни кроз различите видове секција за тако нешто имамо подршку фондације Каћа", рекла је руководилац Центра за надареност ''НАУМ'' Милица Дробац Павићевић.
Улагање у надарену дјецу није трошак већ инвестиција у будућност друштва и града, истиче градоначелник Бањалуке.
"Напредак друштва се управо гледа кроз открића, надарене дјеце младих људи сутра људи који направе највећа достигнућа која нису позната свијету и човјечанству према томе као човјек и као градоначелник отворен за ову тему", навео је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Ове године 60 младих из цијеле Републике Српске прошло је селекцију Петнице и похађаће њихове програме док је 21 ученик потписао уговор за стипендију за које су средства обезбиједили Град и фондација Каћа.
