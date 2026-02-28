Logo
Пензионери више неће плаћати накнаду коју су морали до сада

Извор:

АТВ

28.02.2026

14:21

Пензионери више неће плаћати накнаду коју су морали до сада
Фото: АТВ

Пензионери у ФБиХ од недјеље, 1. марта 2026. године, неће више плаћати накнаду коју су до сада морали да плаћају.

Управни одбор Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) донио је 25. фебруара одлуку којом се ставља ван снаге досадашња Одлука о висини накнаде за кориштење података из матичне евиденције.

Тиме престаје наплата свих увјерења и потврда које издаје овај завод.

Од 1. марта Федерални завод ПИО ће, на захтјев осигураника и корисника пензије, издавати увјерења и потврде о подацима регистрованим у матичној евиденцији без икакве накнаде.

Јачање јавне функције

Из Завода су саопћили да се укидањем накнаде додатно потврђује јавна и социјална функција ове институције, јача повјерење осигураника и корисника у систем пензијског и инвалидског осигурања те омогућава бржи, лакши и ефикаснији приступ подацима без финансијских баријера, посебно када је ријеч о остваривању права из обавезног осигурања.

Додају да ће осигураницима на овај начин бити олакшан увид у податке о оствареним годинама пензијског стажа и редовности уплате доприноса. Тиме се, како наводе, омогућава и својеврсна контрола законитог поступања послодаваца, односно провјера редовне уплате доприноса.

Одлуком је укинута наплата свих увјерења које издаје Завод, укључујући и увјерења о висини пензије, што ће имати посебан значај за кориснике којима се пензија исплаћује у иностранство.

Начин подношења захтјева

Захтјев за издавање увјерења или потврда подноси се у писаној форми, лично или путем пуномоћника. Обрасци су доступни у свим испоставама Завода, као и на званичној веб-страници "фзмиопио.ба".

Увјерење или потврда издаје се на дан подношења писаног захтјева у службеним просторијама Завода, а најкасније у року од пет дана, у складу са Законом о матичној евиденцији о осигураницима, обвезницима уплате доприноса и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања.

Од 1. марта више се не наплаћује кориштење података из матичне евиденције за издавање увјерења о регистрованим подацима осигураника, потврда да особа није регистрована у евиденцији, увјерења о статусу послодавца, исписа запослених код послодавца, потврда о томе да ли је особа корисник пензије, увјерења о висини пензије, подацима о уплаћеним или неуплаћеним доприносима за МИО, овјера стажа са увећаним трајањем, као ни за истраживање и контролу пријава из матичне евиденције са микрофилма те друга увјерења и овјере у вези с подацима из евиденције.

