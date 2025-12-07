Logo
Аутомобил завршио у каналу, има повријеђених

Телеграф

07.12.2025

16:07

0
Аутомобил завршио у каналу, има повријеђених
Фото: Танјуг

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на путу Свилајнац-Кушиљево, а према првим информацијама, у несрећи има тешко повријеђених лица.

Како је објавила Инстаграм страница 192_рс, након удеса један аутомобил је завршио у каналу.

Марина Висковић

Сцена

Пјевачица проговорила о колегама: ''Нико ми није толико битан на естради''

"Саобраћај функционише наизменично, на терену су ватрогасци", наводи се у објави.

На фотографији се види да је један од аутомобила преврнут на бок и да је у јарку.

На лицу мјеста је и возило хитне помоћи.

zatvor robija

Свијет

Албанац побјегао из затвора: Везао чаршафе за решетке на прозору и спустио се из ћелије

У овом тренутку није познато како је дошло до несреће.

Саобраћајна несрећа

Svilajnac

Коментари (0)
Small banner