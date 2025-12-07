Аутомобил завршио у каналу, има повријеђених

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на путу Свилајнац-Кушиљево, а према првим информацијама, у несрећи има тешко повријеђених лица.

Како је објавила Инстаграм страница 192_рс, након удеса један аутомобил је завршио у каналу.

"Саобраћај функционише наизменично, на терену су ватрогасци", наводи се у објави.

На фотографији се види да је један од аутомобила преврнут на бок и да је у јарку.

На лицу мјеста је и возило хитне помоћи.

У овом тренутку није познато како је дошло до несреће.