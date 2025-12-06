Logo
Велики произвођач аутомобила развија двотактни мотор?

Извор:

Б92

06.12.2025

10:22

Аутомобил волан ручна кочница
Фото: Mike Bird/Pexels

Двотактни мотори пружају знатно већу специфичну снагу од четворотактних, а уз то су лакши и много једноставнији. Због свега овога, Генерал Моторс планира да их врати у живот.

Патент Генерал Моторса је поднијет прошле године регулаторном тијелу у САД и објављен недавно, а открива да компанија истражује начине да двотактне моторе врати у ширу употребу. Документ описује електронски контролисан клизни вентил, постављен између клипа и зида цилиндра.

Класични двотактни мотори немају стандардан развод - нема брегастих осовина, вентила ни тајминг система. Умјесто тога, користе отворе у зидовима цилиндра кроз које се обавља размјена гасова, док клип у одређеним тренуцима циклуса затвара или отвара те отворе.

Аутомобил фарови

Ауто-мото

Идеално вријеме да провјерите фарове: Стручњаци откривају трик

Такав систем ствара кратку "преклопну" фазу у којој су и усисни и издувни отвор истовремено отворени, што доводи до тога да дио неизгорјелих угљоводоника оде право у издув.

ГМ-ово рјешење може да премости тај проблем. У њиховом приједлогу, између клипа и зида цилиндра налази се покретна чаура-вентил која омогућава прецизнију контролу отвора.

Према патенту, овај "рукав" би могао да се покреће електромеханичким актуатором, што би му омогућило да потпуно независно од клипа затвара и отвара портове и тако спријечи губитак неизгорјелих гасова у издув, преноси б92.

