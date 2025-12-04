Logo
"Порше" планира велико резање трошкова

Извор:

СРНА

04.12.2025

12:23

Коментари:

0
"Порше" планира велико резање трошкова
Фото: Pixabay

Њемачки произвођач луксузних аутомобила "Порше" планира да интензивира програм смањења трошкова и захтијева далекосежне уступке од својих радника, преносе локални медији.

Компанија, која послује у саставу "Фолксвагена", тешко је погођена америчким царинама и колапсом тржишта луксузних производа у Кини.

Истовремено, "Порше" је извршио скуп заокрет према електричним возилима, за којима сада влада слаба потражња.

Нови резови фокусирани су на главну фабрику "Поршеа" у Цуфенхаузену, сјеверно од Штутгарта, и на оближњи развојни центар у Вајсаху, пишу листови "Штутгартер наксрихтен" и "Штутгартер цајтунг".

Мјере које се разматрају укључују измјештање читавих оперативних јединица и пројеката за возила у иностранство путем "аутсорсинга".

Планови наводно укључују укидање једнократних исплата и бонуса за јубиларне годишњице запослења, а биће умањене и финансијске одредбе за пензије.

У плановима се помињу "смањење броја запослених" и "екстерно пресељење" услуга, као и смањење броја приправника и загарантованих понуда за запошљавање приправника.

Остале мјере укључују прилагођавање аранжмана за рад од куће и радног времена, као и "повећање флексибилности", пишу листови на основу докумената у које су имали увид.

Аутомобил

Њемачка

porše

