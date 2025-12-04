"Порше" планира велико резање трошкова

Извор:
СРНА
04.12.2025
12:23
Коментари:0
Њемачки произвођач луксузних аутомобила "Порше" планира да интензивира програм смањења трошкова и захтијева далекосежне уступке од својих радника, преносе локални медији.
Компанија, која послује у саставу "Фолксвагена", тешко је погођена америчким царинама и колапсом тржишта луксузних производа у Кини.
Истовремено, "Порше" је извршио скуп заокрет према електричним возилима, за којима сада влада слаба потражња.
Нови резови фокусирани су на главну фабрику "Поршеа" у Цуфенхаузену, сјеверно од Штутгарта, и на оближњи развојни центар у Вајсаху, пишу листови "Штутгартер наксрихтен" и "Штутгартер цајтунг".
Мјере које се разматрају укључују измјештање читавих оперативних јединица и пројеката за возила у иностранство путем "аутсорсинга".
Планови наводно укључују укидање једнократних исплата и бонуса за јубиларне годишњице запослења, а биће умањене и финансијске одредбе за пензије.
Свијет
Жалила се на јаке болове, љекари су се запањили шта је дјевојка имала у желуцу
У плановима се помињу "смањење броја запослених" и "екстерно пресељење" услуга, као и смањење броја приправника и загарантованих понуда за запошљавање приправника.
Остале мјере укључују прилагођавање аранжмана за рад од куће и радног времена, као и "повећање флексибилности", пишу листови на основу докумената у које су имали увид.
Фудбал
51 мин0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
07
13
02
12
59
12
45
12
35
Тренутно на програму