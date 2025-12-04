Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

04.12.2025
Који аутомобили губе најмање вриједност као половни у Француској? То су Дачија Сандеро (бензин и дизел) и Логан. Која је тајна њиховог успјеха? Ови модели почињу са ниском почетном цијеном, тако да временом губе мање од скупљих возила других произвођача.
Ово је резултат студије објављене у Ле Паризјену, на основу података водеће француске платформе за продају аутомобила, Лебонкоин, преноси Autoblog.rs.
Како ХАК магазин извјештава, обрачун амортизације је спроведен на возилима ниже категорије, премиум и електричним возилима током пет година, упоређујући просјечну цијену половних возила са просјечном цијеном нових возила у 2020. години. Како остали аутомобили стоје са одржавањем вриједности? Градски аутомобили Пежо, Ситроен или Рено су толико свеприсутни да одржавање њихове вриједности постаје теже.
Високо на листи су Фолксваген Поло, Сузуки Свифт и Тојота Јарис. Међу моделима које Французи воле, Рено Клио изгледа боље држи своју вриједност од Пежоа 208, можда због проблема са Пежоовим PureTech моторима. У сваком случају, рецепт за мали пад вриједности је једноставан: поуздан, бензински погон и релативно компактан аутомобил. Дизел модели, с друге стране, губе тло под ногама.
Треба напоменути да се неки од модела на овој листи више не продају, али су и даље били доступни 2020. године. Зато су укључени.
Опадајућа вриједност модела (од 2020. до 2025.):
Дачија Сандеро (бензин) 14%
Дачија Сандеро (дизел) 23%
Дачија Логан (бензин) 25%
Фолксваген Поло (бензин) 27%
Сузуки Свифт (бензин) 30%
Тојота Јарис (бензин) 30%
Рено Клио (бензин) 33%
Фолксваген Поло (дизел) 33%
Мицубиши Спејс Стар (бензин) 35%
Нисан Микра (бензин) 36%
Што се тиче електричних возила, губици су око 60 процената, али овдје треба узети у обзир да су купци добијали велике попусте на цијене нових модела у салонима, односно државне субвенције. Дакле, цијене су већ биле знатно ниже од оних у салонима, преносе Независне.
