Револуција на путевима: Од сада је могуће управљати аутомобилом на даљину

Б92
01.12.2025
18:00
У Њемачкој је данас на снагу ступио закон који омогућава да се аутомобилима управља на даљину, односно да није обавезно да се возач налази у кабини аутомобила, већ да може да аутомобилом управља на даљински начин, на примјер из контролног центра.
Свако ко жели да даљинским управља возилом мора да има најмање 21 годину, посједује и возачку дозволу најмање три године и заврши специјализовану обуку.
"Овим прописом стварамо јасан правни оквир за тестирање даљински управљаних возила у јавном друмском саобраћају", рекао је државни секретар за саобраћај Кристијан Хирте, док је из Министарства саобраћаја саопштено да виде конкретне примјене у области "дијељења вожње", преноси Шпигел.
Како се наводи у саопштењу, нова мјера требало би да унаприједи аутономну вожњу, а сам циљ је да се промовише "дијељење аутомобила" и услуга роботаксија. Даљински управљана возила би такође могла да помогну у ефикаснијем коришћењу ресурса доставе у будућности.
До сада у Њемачкој није постојао законски оквир за возила на даљинско управљање, а новом мјером је предвиђено да свако ко жели да даљински управља возилом мора да има најмање 21 годину, посједује и возачку дозволу најмање три године и заврши специјализовану обуку.
Техничка обука укључује техничко знање, као и безбједносну обуку која обухвата видео екране, сензоре и поступке у ванредним ситуацијама.
