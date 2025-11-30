Logo
Ево који је исправан притисак у гумама зими за уштеду горива и безбједну вожњу

30.11.2025

11:56

Коментари:

0
Дување гуме
Фото: Pexels / Photo by Andrea Piacquadio

Са доласком зиме многи возачи занемарују једну од најједноставнијих и најјефтинијих провјера за правилно функционисање аутомобила – притисак у гумама.

Хладноћа узрокује скупљање ваздуха унутар гуме, што доводи до пада притиска и утиче на пријањање, трошење гума и потрошњу горива, која може порасти између пет и десет одсто.

Што је температура нижа, то је губитак притиска већи – на сваких пет степени колико се спусти температура, гуме могу изгубити око 0,07 бара.

rucna pixabay

Ауто-мото

Да ли класична ручна кочница изумире? Мање од 10 % нових аутомобила је користи

Стручњаци савјетују да се притисак у гумама провјерава најмање једном мјесечно, а током најхладнијих мјесеци и на сваке двије седмице, нарочито послије веома хладних ноћи или прије дужих путовања, пише Ауто клуб.

Провјеру је потребно обавити када су гуме хладне, односно када је аутомобил стајао најмање два сата или прешао мање од три километра.

Произвођачи аутомобила препоручују тачан притисак за свако возило, а те информације најчешће се налазе на оквиру врата, у приручнику возила, на претинцу за рукавице, визиру сувозача или на поклопцу резервоара.

Током зиме, да би се надокнадио губитак притиска изазван хладноћом, често се додаје око 0,2 бара, али то треба радити пажљиво.

Превисок притисак такође може бити опасан: гуме се неправилно троше, оштећује се њихова конструкција, а контакт са путем је мањи, па се ударци и неравнине снажније преносе на возило.

Ауто

Ауто-мото

Ово су најпродаванији аутомобили

С друге стране, пренизак притисак озбиљно угрожава безбједност.

Вожња са гумама чији је притисак испод препорученог може оштетити унутрашњу структуру гуме, убрзати трошење, смањити контролу над возилом, продужити зауставни пут и умањити пријањање у кривинама.

Такође се повећава ризик од бушења, јер су гуме са ниским притиском осјетљивије на предмете на путу, ивичњаке и неравнине.

Због свега тога, редовно провјеравање и одржавање правилног притиска у гумама током зиме једна је од најбржих и најважнијих мјера за безбједну вожњу и оптималну потрошњу горива, преноси Данас.рс.

Аутомобил

gume

зимске гуме

Коментари (0)
