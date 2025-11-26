"Желим да знам ко је возач који је управљао аутомобилом": Прво оглашавање оца погинуле Ане

Извор:
"Моја Ана је била дивно дијете. Студирала је Правни факултет и тог дана кренула је на факултет да плати испите...", прича са тескобом у гласу Милош, отац нестале Ане Радовић (20) која је послије три дана од нестанка пронађена данас мртва у аутомобилу који се преврнуо у бетонски пропуст код Чачка.
Отац нестале Ане Радовић која је нађена мртва после 3 дана потраге пита се само једно - ко је возач који је управљао "аудијем" који је из за сада непознатих разлога слетио са пута у бетонски пропуст. Како каже, Ана Радовић је тог дана кренула пут факултета. Породици је рекла да има превоз са Златибора гдје је живјела са њима.
"Не знам да ли га је познавала од раније, ја њега никада нисам видио. Моје дијете је било дивно дијете, наша породица је складна, никаквих проблема није било. Желим да знам ко је тај човјек који је возио", каже неутјешни отац.
Подсјетимо, младић Александар М. (37) из Тутина, како се сумња, сједио је за воланом аутомобила "Ауди СQ" у којем је била нестала Ана Радовић (20), незванично се сазнаје.
На магистралном путу Чачак-Пожега екипе хитне службе извукле су аутомобил у којем су били нестала Ана Радовић (20) и њен пријатељ који су путовали са Златибора гдје је Ана живјела ка Београду гдје је студирала.
Ана Радовић је, како се незванично сазнаје упутила два позива са мобилног телефона након саобраћајне несреће, али је и из аутомобила позвала и "паник позив".
Нажалост, тек данас пронађено је возило у којем су били, са тијелом нестале Ане Радовић и њеног пријатеља. На мјесту гдје је пронађен аутомобил у којем је тијело нестале Ане Радовић дошле су полицијске екипе као ватрогасци-спасиоци који ће да претраже комплетан терен.
"Паник позив" који је добила Хитна помоћ из возила у којем су били нестала Ана и њен пријатељ, је функција која омогућава возачу или путницима да аутоматски или притиском на дугме позову хитну помоћ у случају несреће или опасности.
Овај систем често укључује:
Аутоматски позив (eCall): У новијим возилима, сензори могу детектовати озбиљан судар (нпр. активирање ваздушних јастука) и аутоматски упућују позив хитним службама, шаљући ГПС локацију возила.
Ручни позив: Увијек постоји и паник тастер/СОС дугме које путници могу сами притиснути да би директно контактирали хитне службе или дефинисане контакте
За сада није познато на који начин је из пронађеног аута упућен позив Хитној помоћи.
Ана је нестала када је са Златибора кренула у Београд прије три дана, а посљедњи позив имала је са братом када је била у близини Чачка. Позив се догодио у 18.45, а како каже њен отац Милош, то је био посљедњи пут да ју је неко од ближњих чуо.
"Након тога телефон јој је био доступан још 13-14 сати, а онда је постала недоступна", додаје њен отац.
