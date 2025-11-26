Пронађено тијело Бојана за којим се трагала од Аранђеловдана

Извор:
Курир
26.11.2025
17:19
Коментари:0
Потрага за Бојаном С. из Футога, који је нестао је 21. новембра око 9 часова, завршила се трагично.
Како је Курир пренео писања "портала.футог", Бојан је кренуо комбијем од куће, када му се губи сваки траг.
На путу између Плавне и Бођана, у општини Бач, данас око 13.30 часова пријављено је да је потребна асистенција полицији.
Ватрогасно-спасилачке јединице (ВСЈ) стигле су на лице мјеста у 13.48 часова и затекле комби поред пута, у којем се налазило лице без свијести, а како "Блиц" незванично сазнаје, у питању је Бојан С.
Припадници ВСЈ Бач и Бачка Паланка су из комбија извели особу и обавестили екипу Хитне помоћи и мртвозорника.
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Србија
1 д2
Србија
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму