ОЈТ тражи једномјесечни притвор за Игора Арсенића

Аутор:

Стеван Лулић

26.11.2025

14:14

Коментари:

1
ОЈТ тражи једномјесечни притвор за Игора Арсенића
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво Бањалука предложило је Основном суду да се Игору Арсенићу предложи једномјесечни притвор због пријетњи градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу.

Арсенић је ухапшен јуче након што је Станивуковић пријавио да је нападнут на Бањ брду.

Игор Арсенић спроведен

Бања Лука

Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука

Тужилаштво је притвор за Арсенића затражило због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.

"Осумњичено лице је дана 24.11.2025.године, око 20.15. часова, на стази за рекреацију према споменику Бањ брдо, Град Бања Лука, пришао оштећеном Станивуковић Драшку градоначелнику Града Бања Лука, те му упутио пријетње да ће му угрозити живот и тијело, што је код оштећеног изазвало страх за личну безбједност и живот", наведено је из ОЈТ Бањалука.

Станивуковић Драшко

Бања Лука

"Унио ми се у фацу, пријетио смрћу и смакнућем": Станивуковић описао детаље напада

Станивуковић је јуче на конференцији за новинаре рекао да му се Арсенић, током шетње на Бањ брду, унио у лице и почео да му пријети.

"Он је скинуо торбу, желио да се туче, ја сам остао миран што је најбитније", рекао је јуче Станивуковић.

Тагови:

Драшко Станивуковић

Игор Арсенић

Коментари (1)
