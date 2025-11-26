Камион код Власенице завршио у провалији: Возач заспао за воланом?

Извор:
Аваз
26.11.2025
12:30
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се на магистралном путу према Власеници синоћ послије поноћи око 2 сата када је камион слетио са коловоза и завршио у дубокој провалији поред пута.
Возач је, према првим информацијама, током вожње заспао за воланом, изгубио контролу над возилом и пробио заштитну ограду, након чега је камион слетио низ стрму падину и преврнуо се на кров.
Теретно возило је завршило у близини потока, а дијелови терета разбацани су по шуми и кориту.
На лицу мјеста видљиви су трагови оштећене банкине, урушеног пута и потпуно деформисаног камиона.
Упркос драматичном паду, возач је задобио само лакше тјелесне повреде, што очевици називају правим чудом с обзиром на размјере несреће. Хитна помоћ му је пружила медицинску помоћ, а детаљи о степену повреда биће накнадно потврђени.
Полиција је обавила увиђај, а саобраћај на овој дионици накратко је био успорен.
Истрага ће утврдити све околности које су довеле до несреће.
