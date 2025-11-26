Logo
Камион код Власенице завршио у провалији: Возач заспао за воланом?

Извор:

Аваз

26.11.2025

12:30

Камион у провалији
Фото: Facebook/Screenshot

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на магистралном путу према Власеници синоћ послије поноћи око 2 сата када је камион слетио са коловоза и завршио у дубокој провалији поред пута.

Возач је, према првим информацијама, током вожње заспао за воланом, изгубио контролу над возилом и пробио заштитну ограду, након чега је камион слетио низ стрму падину и преврнуо се на кров.

Доктор

Здравље

Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

Теретно возило је завршило у близини потока, а дијелови терета разбацани су по шуми и кориту.

На лицу мјеста видљиви су трагови оштећене банкине, урушеног пута и потпуно деформисаног камиона.

Упркос драматичном паду, возач је задобио само лакше тјелесне повреде, што очевици називају правим чудом с обзиром на размјере несреће. Хитна помоћ му је пружила медицинску помоћ, а детаљи о степену повреда биће накнадно потврђени.

Владика Лукијан

Република Српска

Владика Лукијан: За нас је празник када дођу наши људи из Српске

Полиција је обавила увиђај, а саобраћај на овој дионици накратко је био успорен.

Истрага ће утврдити све околности које су довеле до несреће.

