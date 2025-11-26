Logo
Large banner

ЦИК: Почиње бројање непотврђених гласачких листића

26.11.2025

14:19

Коментари:

0
ЦИК: Почиње бројање непотврђених гласачких листића
Фото: АТВ

Данас почиње бројање непотврђених гласачких листића и гласачких листића бирача који су гласали у одсуству, док је за сутра планирано бројање гласачких листића бирача који су гласали посредством мобилних тимова, након чега слиједи верификација гласачких пакета бирача који су гласали путем поште и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ, саопштила је Централна изборна комисија БиХ.

Главни центар за бројање у Сарајеву је почео са радом 22. новембра 2025. године.

Посматрачи акредитовани за посматрање рада Главног центра за бројање могу присуствовати свим активностима у Главном центру за бројање.

Ненад Стевандић-24112025

Република Српска

Стевандић: За оно што је Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом, поставио бих му бисту

Из ЦИК-а подсјећају да се гласачки листићи бирача који гласају путем поште примају пет дана након дана одржавања избора, али да датум слања мора бити најкасније дан одржавања избора.

"До данас је примљено 4.521 коверта бирача који гласају путем поште, од чега је 1.154 коверти неуручена пошта", истиче се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Пријевремени избори 2025

Centralna izborna komisija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

БиХ

Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

1 д

14
Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

БиХ

Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

1 д

2
Савјет министара о гранту са Шведском

БиХ

Савјет министара о гранту са Шведском

1 д

0
Кошарац: Покушај избора главног преговарача - ћорав посао двије "тројке"

БиХ

Кошарац: Покушај избора главног преговарача - ћорав посао двије "тројке"

1 д

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner