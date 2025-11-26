ЦИК: Почиње бројање непотврђених гласачких листића

26.11.2025
14:19
Данас почиње бројање непотврђених гласачких листића и гласачких листића бирача који су гласали у одсуству, док је за сутра планирано бројање гласачких листића бирача који су гласали посредством мобилних тимова, након чега слиједи верификација гласачких пакета бирача који су гласали путем поште и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ, саопштила је Централна изборна комисија БиХ.
Главни центар за бројање у Сарајеву је почео са радом 22. новембра 2025. године.
Посматрачи акредитовани за посматрање рада Главног центра за бројање могу присуствовати свим активностима у Главном центру за бројање.
Из ЦИК-а подсјећају да се гласачки листићи бирача који гласају путем поште примају пет дана након дана одржавања избора, али да датум слања мора бити најкасније дан одржавања избора.
"До данас је примљено 4.521 коверта бирача који гласају путем поште, од чега је 1.154 коверти неуручена пошта", истиче се у саопштењу.
