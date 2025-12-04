Logo
Снима се филм о Лепој Лукић! Познато кога је ангажовала да ради сценарио

Снима се филм о Лепој Лукић! Познато кога је ангажовала да ради сценарио
Фото: Инстаграм

Легенда народне музике Лепа Лукић (85) је на музичкој сцени више од пола вијека и за то вријеме изнедрила је велике хитове и оставила упечатљив траг на естради.

Пјевачица зрачи позитивном енергијом коју шири на све око себе, па је многима асоцијација за смијех, шалу и ведар дух.

Ипак, њен живот чине и болни и тешки тренуци, о којима је Лепа Лукић сада спремна да проговори и јавности покаже и своју несигурну, болну страну.

Како сазнајемо од извора који је веома близак пјевачици, Лепа Лукић је донијела одлуку да сними филм о свом животу!

Ангажовала је блиског пријатеља, који је веома познат на естради, македонског шоумена Бокија 13, да јој помогне и уради сценарио за филм.

Лепа је дуго размишљала о овој одлуци, па је заједно са Бокијем "пресјекла" и донијела одлуку да преузме ствар у своје руке.

кардашијан ким

Сцена

Канје Вест оптужио Ким да је лажирала пљачку у Паризу за гледаност своје ријалити емисије

- У филму ће открити детаље о којима никада до сада није говорила у јавности. Причаће о љубави и љубавницима, о томе ко јој је подметао ногу у послу, али и животу... Људи ће остати без текста када сазнају кроз шта је све пролазила и шта су јој људи чинили - рекао је за Телеграф извор близак пјевачици.

Још увијек није познато ко ће глумити Лепу у филму, али је сигурно да неће играти саму себе.

У оптицају је легендарна српска глумица која духом подсјећа на Лепу, људи је обожавају, а сличне су и по годинама.

Лепа Лукић ставља забрану на коришћење њеног имена, лика и дјела након што умре

Подсјетимо, музичка легенда Лепа Лукић недавно се појавила на једном јавном догађају, када је изјавила да жели да заштити своја права и забрани да се снима филм о њој након што она премине.

Bolnica

Свијет

Жалила се на јаке болове, љекари су се запањили шта је дјевојка имала у желуцу

- Ако преминем, нико не смије да ме сними. Ја потписујем ако иде по реду неком... тастамент, ако преминем да нико не смије да ме сними, хоћу да заштитим моја права, да некоме не дозволе да неко сними док нисам овдје. Ако хоће да снимају нека сниме док сам жива, а не да додају. Нико не смије без мог потписа. Ако нису радили док сам жива, нема више... - рекла је Лепа Лукић недавно за Србијашоубизз.

