Рада Манојловић: Себе сматрам дивом и не знам зашто то новинари не пишу

04.12.2025
08:15
Рада Манојловић гостовала је у емисији ''Није лакно бити ја“ код Живојина Крстића када је открила како себе сматра дивом.
Пјевачица је замерила новинарима што је констанстно ословљавају са естрадна пјевачица, умјесто епитетом ''дива“ који она у потпуности представља све ове године.
Потресно признање Раде Манојловић: ''Тјерали су нас да се сликамо голе''
“Ја иначе себе сматрам дивом и не знам зашто то новинари не пишу, напишу фолк пјевачица, а ја сам дива. Не разумијем како они то не схватају још увијек. Олд холивуд, само Софија Лорен… Дива би требало да буде неко ко је аутентичан, и које свој кроз године, увек акутуелан, ту и присутан. Мислим да би требало да промијене како нас ословљавају. Треба одати почаст некоме ко је јако аутентичан и јако свој, ко се није повио и ко није ништа урадио како естрада налаже и ко не изгледа како би требало на естради. Нити се облачим како се очекује од пјевачице, немам маркирано на себи никада, немам минђуше, немам накит, ни скуп, ништа не носим, не експериментишем са фризурама, са бојом. Исти приступ емисијама, исто се понашам, нисам се укалупила, исто лупим, и сада одвалим нешто”, тврди Манојловићева.
Потврђено за АТВ: Рада Манојловић у Требињу за дочек Нове године
Иако се пјевачице увијек труде да изгледају најбоље што могу, многе се сурећу са несигурностима, али не и Рада која је о себи увијек имала високо мишљење, преноси Гранд.
“Имам комплекс више вриједности. Ја сам себи најљепша богиња откад сам се родила. Да би убиједио друге, мораш сам да вјерујеш у то. Баш волим себе, не бих да се урекнем, да ме неко урекне, неко зло око”, рекла је Рада.
