Мина Врбашки добила милионску казну

Извор:
Телеграф
03.12.2025
22:24
Учесница ријалитија "Елита 9", Мина Врбашки, санкционисана је због својих поступака у Белој кући.
Продукција се огласила саопштењем у којем је прецизирано колика је новчана казна и због чега је донијета.
Велики шеф оштро је реаговао и одлучио да казни Мину због кршења основног правила ријалитија.
Како се наводи у саопштењу, одлука да се казни Мина Врбашки са милион динара донијета је због лажи које је она изнијела на рачун продукције.
Мина је, иначе, у ријалитију била блиска са Асмином Дурџићем, а недавно је причала о њиховом односу.
"Ми се нон-стоп свађамо и наша мишљења се косе, али јако је чудна ситуација у кући као неко затишје пред буру. Морам да ти признам да сам видјела Мају како је шапутала Ђукићу и нон стоп видим ту неко ћућурење, а данас је рекла: 'Да ниси свашта ј**ао, могао си ти да спаваш са мном овдје'. Све пратим и ово са Асмином мислим да обоје тјерају инат и да су се обоје у једном тренутку заиграли. Маја је повукла ручну и покушала да се опере код Станије, али није испала другарица као што и Асмин није испао другар", рекла је она.
"Мислим да су обоје два его манијака и мислим да и даље тјерају инат једно другом, али мислим да је Маја кренула да гаји то нешто што заигра у стомаку. Дача на примјер мени никад није рекао ништа конкретно шта је Маја говорила за Асмина, једино њих троје знају шта се тачно дешава", додала је Мина, преноси "Телеграф".
