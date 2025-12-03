Logo
Мина Врбашки добила милионску казну

Телеграф

03.12.2025

22:24

0
Учесница ријалитија "Елита 9", Мина Врбашки, санкционисана је због својих поступака у Белој кући.

Продукција се огласила саопштењем у којем је прецизирано колика је новчана казна и због чега је донијета.

Велики шеф оштро је реаговао и одлучио да казни Мину због кршења основног правила ријалитија.

Како се наводи у саопштењу, одлука да се казни Мина Врбашки са милион динара донијета је због лажи које је она изнијела на рачун продукције.

Мина је, иначе, у ријалитију била блиска са Асмином Дурџићем, а недавно је причала о њиховом односу.

"Ми се нон-стоп свађамо и наша мишљења се косе, али јако је чудна ситуација у кући као неко затишје пред буру. Морам да ти признам да сам видјела Мају како је шапутала Ђукићу и нон стоп видим ту неко ћућурење, а данас је рекла: 'Да ниси свашта ј**ао, могао си ти да спаваш са мном овдје'. Све пратим и ово са Асмином мислим да обоје тјерају инат и да су се обоје у једном тренутку заиграли. Маја је повукла ручну и покушала да се опере код Станије, али није испала другарица као што и Асмин није испао другар", рекла је она.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

"Мислим да су обоје два его манијака и мислим да и даље тјерају инат једно другом, али мислим да је Маја кренула да гаји то нешто што заигра у стомаку. Дача на примјер мени никад није рекао ништа конкретно шта је Маја говорила за Асмина, једино њих троје знају шта се тачно дешава", додала је Мина, преноси "Телеграф".

Mina Vrbaški

elita

Задруга

rijaliti

