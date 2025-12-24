Колико данас вриједи чувена Нокиа 3310

Извор:
Сјећате ли га се? Оног неуништивог "цигла" телефона у торби и батерије која је трајала читаву недјељу? Нокиа 3310 је за многе чиста носталгија.
Ако је још увијек имате - немојте је бацати. Ваш "антиквитет" би данас могао да вриједи изненађујуће много новца.
Ко год је имао Нокиу почетком двијехиљадитих (а ко није?), памти колико је живот тада био једноставнији.
Мали, забавни тастери, симпатичан екран који није могао да пукне и најважније, када некога позовете, он се заиста јави. Нокиа 3310 је била толико мала да сте је без проблема носили свуда са собом.
У фебруару 2000. године Нокиа је лансирала овај легендарни модел. Нокиа 3310 није била само "обичан" телефон.
Годину дана раније појавио се Блек Бери, намијењен онима који су и викендом гледали у екран. Власници Нокие су, са друге стране, били задовољни једноставним и изузетно поузданим телефоном.
Занимљиво је да су, четврт вијека касније, ови телефони поново у моди.
ако све више људи тражи "дигитални детокс", расте потражња за једноставним уређајима. Ако вам Нокиа 3310 скупља прашину у фиоци – провјерите колико можете да добијете за њу.
Будимо реални - нећете се обогатити. Али за један стари телефон, износи могу бити изненађујући, нарочито када се зна да су произведени у огромним количинама.
Некоришћен примјерак, са нетакнутим фабричким печатом, може на аукцијским сајтовима попут иБеја да се прода за 200, 500 евра, па и више.
У децембру 2025. један такав телефон био је оглашен за више од 1.700 евра. Да, добро сте прочитали. Уређај никада није отпакован и још увијек има фабричка подешавања.
Ако имате Нокиу 3310 која ради и лијепо изгледа, можете да очекујете цијену између 20 и 40 евра. Тренутно се на Катавики могу наћи примјерци за око 25 евра, али и један за чак 70 евра.
Ако сте од оних који чувају амбалажу, имате разлога за радост. Нокиа 3310 са оригиналном кутијом, упутствима и пуњачем може да достигне 80 до 100 евра код колекционара.
Рефабриковани модели се данас онлајн продају и за око 109 евра.
Колекционари обожавају 3310 због њеног култног статуса. Са друге стране, млади је откривају као "думбфон" телефон без друштвених мрежа, идеалан за одмор или бијег од константних нотификација. Можете да зовете и шаљете поруке, али не и да гледате Инстаграм сторије.
Ипак, није свака Нокиа злата вриједна. Цијена зависи од неколико фактора. Најприје стање батерије, ако је батерија надувена или цури, вриједност драстично опада. Ако је телефон откључан вриједи више јер модели који раде на свим мрежама су траженији. Такође, пуно зависи од стања екрана, огреботине на пластичном екрану значајно обарају цијену.
Ако имате стару Нокиу која више не ради, однесите је у рециклажни центар. Садржи вриједне материјале који могу поново да се искористе. Можда нећете зарадити, али ћете учинити нешто добро за животну средину – и ослободити се вишка ствари у кући, пише "Блиц".
