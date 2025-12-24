Logo
Српска политичарка доживјела срчани удар

АТВ

24.12.2025

13:51

0
Српска политичарка доживјела срчани удар

Градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић синоћ је хитно примљена у Општу болницу у Ужицу.

Како "Информер" незванично сазнаје она је доживјела срчани удар и уграђен јој је стент.

"Јуче, у вечерњим сатима градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић је због здравствених тегоба примљена у Општу болницу Ужице. Према информацијама из ОБ Ужице, она је у стабилном стању и предузимају се све потребне мјере да се превазиђу новонастале здравствене компликације", навели су из Градске управе и додали:

"Молимо све да у овом тренутку поштују приватност ње и њене породице".

srčani udar

Ужице

17

20

Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације

17

14

Воља грађана и Јовица Радуловић

17

10

Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

17

08

Пронаћи адекватна рјешења за поуздано снабдијевање струјом

16

52

Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

