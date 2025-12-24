Српска политичарка доживјела срчани удар

Извор:
АТВ
24.12.2025
13:51
Коментари:0
Градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић синоћ је хитно примљена у Општу болницу у Ужицу.
Како "Информер" незванично сазнаје она је доживјела срчани удар и уграђен јој је стент.
"Јуче, у вечерњим сатима градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић је због здравствених тегоба примљена у Општу болницу Ужице. Према информацијама из ОБ Ужице, она је у стабилном стању и предузимају се све потребне мјере да се превазиђу новонастале здравствене компликације", навели су из Градске управе и додали:
"Молимо све да у овом тренутку поштују приватност ње и њене породице".
