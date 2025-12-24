Станари евакуисани због повећаног ризика од клизишта

Извор:
Станари више стамбених зграда у Монаку евакуисани су превентивно због повећаног ризика од клизишта изазваног радовима на учвршћивању терена.
Влада Монака саопштила је да је наложена хитна евакуација станара зграда у близини некадашњег колеџа "Шарл Трећи" у источном дијелу кнежевине, недалеко од границе са Француском док се не добију резултати радова на стабилизацији косине изнад објеката.
Власти су јуче упозориле на опасност од "клизања косине", наводећи да је ризик достигао критичан праг, због чега је донесена одлука о превентивном измјештању становника.
