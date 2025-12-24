Logo
Станари евакуисани због повећаног ризика од клизишта

СРНА

24.12.2025

19:55

Станари евакуисани због повећаног ризика од клизишта
Фото: Pixabay

Станари више стамбених зграда у Монаку евакуисани су превентивно због повећаног ризика од клизишта изазваног радовима на учвршћивању терена.

Влада Монака саопштила је да је наложена хитна евакуација станара зграда у близини некадашњег колеџа "Шарл Трећи" у источном дијелу кнежевине, недалеко од границе са Француском док се не добију резултати радова на стабилизацији косине изнад објеката.

Policija Srbija

Хроника

Крвави обрачун између двије фамилије због извора воде

Власти су јуче упозориле на опасност од "клизања косине", наводећи да је ризик достигао критичан праг, због чега је донесена одлука о превентивном измјештању становника.

