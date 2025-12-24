Трамп шаље војску у Њу Орлеанс

Извор:
Б92
24.12.2025
18:50
Администрација предсједника САД Доналда Трампа одобрила је распоређивање 350 припадника Националне гарде у Њу Орлеанс пред Нову годину.
То представља још једно федерално распоређивање у граду у исто вријеме када је у току акција против имиграције коју предводи гранична патрола.
Портпарол Пентагона, Шон Парнел, рекао је у уторак да ће припадници гарде, као и у другим распоређивањима у великим градовима, бити задужени за подршку партнерима у спровођењу закона, укључујући Министарство правде и Министарство за унутрашњу безбједност. Парнел је додао да ће трупе Националне гарде бити распоређене до фебруара.
Гувернер Луизијане, Џеф Лендри, републиканац, похвалио је Доналда Трампа и америчког министра одбране, Пита Хегсета, за координацију распоређивања и предвидио да ће присуство гарде имати позитиван утицај.
"То ће нам помоћи да додатно сузбијемо насиље овдје у граду Њу Орлеансу и другде широм Луизијане. И зато велики поздрав обојици", рекао је Лендри.
Критичари су тврдили да је распоређивање Националне гарде неоправдано и да би могло изазвати страх у заједници, и истичу да је у Њу Орлеансу заправо дошло до смањења стопе насилног криминала.
Распоређивање Националне гарде у град којим предводе демократе долази у тренутку када агенти граничне патроле спроводе акцију против имиграције од почетка мјесеца. Према подацима Министарства за унутрашњу безбједност, агенти су ухапсили неколико стотина људи током првих неколико недеља онога што се очекује као вишемјесечна операција са циљем хапшења 5.000 људи.
Још у септембру, Ландри је затражио од Трампа да пошаље 1.000 војника које финансира савезна влада у градове Луизијане, наводећи забринутост због криминала. Ландри је похвалио Трампа због слања трупа у друге градове, укључујући Вашингтон и Мемфис у Тенесију.
Предсједник је такође захвалио Ландрију. Трамп је у недјељу објавио да је именовао гувернера за свог специјалног изасланика за Гренланд, стратешки важну, огромну и полуаутономну територију Данске за коју је Трамп рекао да САД треба да је преузму.
Њу Орлеанс је већи дио године био на путу да забиљежи најмањи број убистава у посљедњих неколико деценија, према прелиминарним подацима градске полицијске управе. У 2025. години, закључно са 1. новембром, догодило се 97 убистава, укључујући 14 учесника весеља који су убијени на Нову годину током напада камионом у улици Бурбон.
Ветеран америчке војске који је возио пикап са заставом Исламске државе изазвао је покољ на бучној прослави Нове године у Њу Орлеансу, заобилазећи полицијску блокаду и ударајући у учеснике прославе прије него што га је полиција убила.
Прошле године је било 124 убиства, а 2023. године 193, према градским подацима. Оружане пљачке, тешки напади, крађе аутомобила, пуцњаве и кривична дјела против имовине такође су у паду.
Њу Орлеансу није страно да има припаднике Националне гарде у граду. У јануару је 100 припадника гарде послато у град да помогну у безбједносним мјерама након напада камионом на Нову годину. Чланови Гарде су такође били присутни на важним догађајима у граду ове године, укључујући Супербоул и Марди Гра.
