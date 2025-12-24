Жена изгубила контролу над аутомобилом: Повријеђена шестомјесечна беба

Извор:
Телеграф
24.12.2025
19:37
Коментари:0
У Јарињу је данас дошло до саобраћајне незгоде у којој је повријеђена шестомјесечна беба, након што је мајка изгубила контролу над возилом.
Ово је за КоССев потврдио шеф саобраћајне полиције за регион Сјевер, Муниш Авдију.
Како је објаснио, до несреће је дошло данас око 13 часова, када је мајка, која се, како наводи, у аутомобилу са новопазарским регистарским таблицама налазила само са дјететом – изгубила контролу над возилом, које се потом преврнуло.
Авдију истиче да мајка није задобила повреде, док је беба лакше повријеђена.
Оне су, према његовим ријечима, најприје пребачене у Дом здравља у Лепосавићу, а потом у КБЦ Косовска Митровица. Истрага је у току.
