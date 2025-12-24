ЦиК БиХ пробудила инат

Аутор:Кристина Секерез
24.12.2025
19:17
Коментари:5
Централна изборна комисија је пробудила инат. Разлика ће бити још већа у корист Синише Карана, категоричан је лидер СНСД-а. Милорад Додик каже и да ЦИК руши БиХ, а мисли да руши Републику Српску.
"На дан избора можете да уложите приговор и то је једини приговор кога имате, док ЦИК не прогласи неке резултате. Након тога имате право да се жалите. СДС се бавио тиме, а рекао је и Суд и ЦИК да они немају право и да није утврђена никаква повреда. Прије неколико дана то је било саопштење. Онда су јуче требали да заврше ту причу и одржан је састанак код Шмита у ОХР-у, гдје су били чланови ЦИК-а. На један чудан начин мени је и драго што се ово десило. То ће нас довести у позицију да нешто мало се поправимо. На овим бирачким мјестима изашло је 38.000, а није изашло 45.000 грађана. Стално сам био незадовољан чињеницом да не можемо да пређемо 10.000 разлике, а сада нам се пружила прилика да то буде 15.000 разлике", каже предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Још од раније је у јавности познато, а чуло се и данас, да у ЦИК-у сједе чланови блиски опозиционим партијама из Српске. Јован Калаба је члан ПДП-а. Вања Бјелица Прутина била је савјетница СДС-овог Мирка Шаровића. Данас из СДС-а порука да одлука ЦИК-а представља позитиван сигнал, али избори мора да се у потпуности понове у Добоју, Зворнику, Братунцу и Лакташима. У опозицији сигурни да је Бранко Блануша побједник. Кажу, сада мора добро да се организују.
"Господин Бранко Блануша је остварио резултат који је за дивљење и оно што могу да кажем је да ако буду се поновили избори у свим гласачким мјестима, ако се испоштује изборна воља људи који буду гласали, сигурно је да ће Бранко Блануша побиједити, јер понављам, није могуће побиједити у три највећа града, Бањалуци, Бијељини и Приједору, а да изгубите толиком разликом у Добоју и Зворнику", рекао је Огњен Бодирога, посланик СДС-а у НСРС.
"Сав овај притисак, подаци које смо саопштили, истраживање о којима смо говорили ми, СДС и Народни фронт Јелене Тривић у протеклих мјесец дана од како су завршени избори ипак дао ефекат. Тренутно господин Блануша води 6.000 и нама остаје да се добро организујемо, да имамо мрежу посматрача, која ће спријечити злоупотребе на поновљеним изборима на ових 136 мјеста и да Бранко Блануша буде предсједник", каже Небојша Вукановић, посланик Листе за правду и ред.
ЦИК је показала да је политички орган. Желе да украду побједу Синише Карана. ЦИК-ова одлука је резултат параобавјештајног подземља у Федерацији. И то је дио реакција које стижу на одлуку о понављању избора. Сада ћемо још јаче, сагласна је владајућа коалиција.
"Пошто је ово њихова посљедња шанса, ја се надам да ћемо их испратити с овом посљедњом шансом, и да ће ово наш народ ово разумјети као шансу да их све, што се избора тиче разбијемо у парампарчад, да ЦИК поднесе оставку, а да Шмит иде кући", каже Ненад Стевандић, предсједник Уједињене Српске.
"Све што раде, раде у циљу обезбјеђивања побједе Блануши који није побиједио на овим изборима. Грађани Републике Српске су јасно рекли за кога су се опредијелили и кога су подржали", каже Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
ЦИК је рак рана изборног процеса, категорична је Жељка Цвијановић. Прво су нам, каже српски члан Предсједништва БиХ, наметнули пријевремене предсједничке изборе у Републици Српској, а сада их понављају гдје год им се не свиђа резултат. Ово је обично мрцварење наших грађана и покушај да се од Републике Српске направи случај, закључује Цвијановићка.
