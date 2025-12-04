Logo
Маја Маринковић добила сепсу због силикона, хитно оперисана

Информер

04.12.2025

07:17

Маја Маринковић
Ријалити учесница Маја Маринковић хитно је оперисана јер јој је цурење силикона у задњици изазвало сепсу.

Како Информер сазнаје, Маринковићева је након пада у "Елити" добила сепсу што је био главни разлог ургентности њене операције.

Како смо сазнали од њеног оца, Радомира Маринковића Такија, она се сада осјећа добро и очекује се њен скорашњи повратак у ријалити, али је здравствени проблем који је имала могао да има фаталан епилог.

Маја је пала у ријалитију и тада је све кренуло по злу! Силикон јој се помјерио, почео је да цури... Чуо сам да је могла да умре док су јој вадили вјештачки материјал из задњице, јер је добила сепсу. Операција је трајала два и по сата, било је густо, али сада је добро - каже Таки и додаје да ћерку није видео, али га сви увјеравају да је њено стање сада стабилно.

Никола Јокић

Кошарка

Мари засјенио Јокића, бројао до 52 и водио Денвер до побједе над Индијаном

Нисам имао никакав контакт са Мајом, јер је то забрањено. Не смије нико да је види од породице. Када се опорави, враћају је у ријалити. Волио бих да је видим макар на пар минута, али не дозвољавају. Са њом су људи из продукције, који су ми рекли да је она сада добро. Доктор је све одрадио како треба и видјећемо како ће тећи опоравак. Рекао сам јој још тада да јој то не треба, да је згодна и без те вјештачке задњице, али не вриједи... Кад она нешто науми, нико не може да је одврати од тога. Мени је битно само да је она сада добро, то ми је најважније - рекао је Таки, који не крије своју забринутост и који је све вријеме на вези са медицинским особљем.

Иначе, Маја Маринковић је на свој изглед до сада пукла више од 30.000 евра. Њен отац Таки Маринковић је изјавио да је тим новцем могла да плати учешће за један добар стан.

Maja Marinković

sepsa

Операција

