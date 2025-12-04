Logo
Large banner

Мари засјенио Јокића, бројао до 52 и водио Денвер до побједе над Индијаном

Извор:

РТС

04.12.2025

07:09

Коментари:

0
Кошаркаш Денвера Никола Јокић на мечу против Мајами хита полаже лопту
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Кошаркаши Денвер Нагетса савладали су Индијана Пејсерсе резултатом 135:120 и стигли до своје 15. побједе у сезони. Утакмицу је обиљежио Џамал Мари, који је убацио 52 поена и био најзаслужнији за нови тријумф тима из Колорада.

Мари је из игре шутирао нестварних 19/25, а погодио је и десет од 11 тројки. Само пет пута је био на линији слободних бацања.

Денвер је поново показао да му ове године више пријају гостовања, те је и одлазак на ноге финалисти из претходне сезоне искористио да дође до рутинског тријумфа.

Имали су Нагетси пет поена предности послије прве дионице, али су у другој направили праву разлику, која је била довољна залиха до краја меча.

Добили су други период са 19 поена разлике и касније се нишу превише трудили, што је Индијана искористила да ублажи пораз.

Денвер је врхунски шутирао током читавог меча, који су завршили са чак 61 одсто успјешности ван линије за три поена. Заправо су боље шутирали за три, него за два (59 одсто).

Никола Јокић је сусрет завршио са 24 поена, осам скокова и 13 асистенција. Брус Браун је додао 14 са клупе, а Пејтон Вотсон и Тим Хардавеј Џуниор су убацили по 11 поена.

Индијану је предводио Паскал Сијакам са 23 поена, а пратио га је Ендрју Немхард са 16 поена, док је Бенедикт Матурин постигао 15 поена.

Денвер наредни меч игра против Атланте у ноћи између петка и суботе.

НБА резултати:

Кливленд - Потрланд 110:122

Индијана - Денвер 120:135

Орландо - Сан Антонио 112:114

Атланта - ЛА Клиперс 92:115

Њујорк - Шарлот 119:104

Чикаго - Бруклин 103:113

Хјустон - Сакраменто 121:95

Милвоки - Детроит 113:109

Далас - Мајами 118:108

(ртс)

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

Denver Nagetsi

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова три знака обогатиће се до 11. децембра

Занимљивости

Ова три знака обогатиће се до 11. децембра

1 ч

0
Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

Свијет

Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

2 ч

0
Избоден полицајац, у току потрага за нападачем

Регион

Избоден полицајац, у току потрага за нападачем

2 ч

0
Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

Свијет

Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

3 ч

0

Више из рубрике

Повриједио се још један кошаркаш Звезде: Огласили се црвено-бијели

Кошарка

Повриједио се још један кошаркаш Звезде: Огласили се црвено-бијели

17 ч

0
Шокантан отказ у НБА: Легендарног плеја "послали кући"

Кошарка

Шокантан отказ у НБА: Легендарног плеја "послали кући"

22 ч

0
Никола Јокић проглашен за МВП мјесеца Западне конференције

Кошарка

Никола Јокић проглашен за МВП мјесеца Западне конференције

1 д

0
Жељко Обрадовић открио детаље око одласка из Партизана

Кошарка

Жељко Обрадовић открио детаље око одласка из Партизана

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

52

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

08

48

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

08

41

Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

08

35

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

08

25

Ваздух изразито нездрав у ових 5 градова БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner