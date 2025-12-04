Мари засјенио Јокића, бројао до 52 и водио Денвер до побједе над Индијаном

Извор:
РТС
04.12.2025
07:09
Кошаркаши Денвер Нагетса савладали су Индијана Пејсерсе резултатом 135:120 и стигли до своје 15. побједе у сезони. Утакмицу је обиљежио Џамал Мари, који је убацио 52 поена и био најзаслужнији за нови тријумф тима из Колорада.
Мари је из игре шутирао нестварних 19/25, а погодио је и десет од 11 тројки. Само пет пута је био на линији слободних бацања.
Денвер је поново показао да му ове године више пријају гостовања, те је и одлазак на ноге финалисти из претходне сезоне искористио да дође до рутинског тријумфа.
Имали су Нагетси пет поена предности послије прве дионице, али су у другој направили праву разлику, која је била довољна залиха до краја меча.
Добили су други период са 19 поена разлике и касније се нишу превише трудили, што је Индијана искористила да ублажи пораз.
HAVE YOURSELF A NIGHT, JAMAL MURRAY.— NBA (@NBA) December 4, 2025
52 POINTS.
10–11 FROM DEEP.
19–25 FROM THE FLOOR.
Denver grabs the road win & moves to 15-6 on the season 🔥 pic.twitter.com/xW4uAp3tDy
Денвер је врхунски шутирао током читавог меча, који су завршили са чак 61 одсто успјешности ван линије за три поена. Заправо су боље шутирали за три, него за два (59 одсто).
Никола Јокић је сусрет завршио са 24 поена, осам скокова и 13 асистенција. Брус Браун је додао 14 са клупе, а Пејтон Вотсон и Тим Хардавеј Џуниор су убацили по 11 поена.
Индијану је предводио Паскал Сијакам са 23 поена, а пратио га је Ендрју Немхард са 16 поена, док је Бенедикт Матурин постигао 15 поена.
Денвер наредни меч игра против Атланте у ноћи између петка и суботе.
НБА резултати:
Кливленд - Потрланд 110:122
Индијана - Денвер 120:135
Орландо - Сан Антонио 112:114
Атланта - ЛА Клиперс 92:115
Њујорк - Шарлот 119:104
Чикаго - Бруклин 103:113
Хјустон - Сакраменто 121:95
Милвоки - Детроит 113:109
Далас - Мајами 118:108
(ртс)
