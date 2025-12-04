Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

Извор:
Европска унија подигла је стандарде за производњу џемова и мармелада, па ће тако купци ускоро на полицама трговачких ланаца проналазити производе с битно већим удјелом воћа.
Умјесто досадашњих 35 одсто, произвођачи ће у обичним џемовима морати користити најмање 45 посто воћа.
Код екстраџема захтјеви су још строжи – умјесто 45 посто, убудуће ће се морати додати најмање 50 посто воћне масе, пише "Дневник.хр".
Стручњаци увјеравају да је ријеч о важном искораку за потрошаче.
"Смањиће се удио шећера, па чак и пектина који се легално додаје као згушњивач. Он веже воду, па се потрошач увијек пита колико је заправо воћа у теглици. Подизањем удјела воћа добијамо квалитетнији и нутритивно вреднији производ, што је сјајна вијест", истиче др сц. Дарио Ласић, руководилац Одјела за здравствену исправност и квалитет хране Хрватске.
Сличног је става и европарламентарка Биљана Борзан, која годинама упозорава на разлику у квалитету производа на европском тржишту.
"Грађани ће јести здравије и квалитетније. Више неће бити могуће у стакленку ставити пуно шећера, нешто воде и мрвицу воћа па то назвати џемом или пекмезом", поручује Борзан.
Но директива доноси и додатне новости. Прописано је јасније разграничење појмова, па ће се тако мармеладом моћи називати искључиво производи направљени од агрума – одсад “мармелада од цитруса”.
Такође, уводи се ред у често замјењиване појмове као што су намаз, пекмез и џем, иако слични називом, нутритивно се знатно разликују.
