Logo
Large banner

Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

Извор:

АТВ

04.12.2025

06:00

Коментари:

0
Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

Европска унија подигла је стандарде за производњу џемова и мармелада, па ће тако купци ускоро на полицама трговачких ланаца проналазити производе с битно већим удјелом воћа.

Умјесто досадашњих 35 одсто, произвођачи ће у обичним џемовима морати користити најмање 45 посто воћа.

Код екстраџема захтјеви су још строжи – умјесто 45 посто, убудуће ће се морати додати најмање 50 посто воћне масе, пише "Дневник.хр".

Новчаник

Свијет

Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

Стручњаци увјеравају да је ријеч о важном искораку за потрошаче.

"Смањиће се удио шећера, па чак и пектина који се легално додаје као згушњивач. Он веже воду, па се потрошач увијек пита колико је заправо воћа у теглици. Подизањем удјела воћа добијамо квалитетнији и нутритивно вреднији производ, што је сјајна вијест", истиче др сц. Дарио Ласић, руководилац Одјела за здравствену исправност и квалитет хране Хрватске.

Сличног је става и европарламентарка Биљана Борзан, која годинама упозорава на разлику у квалитету производа на европском тржишту.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

"Грађани ће јести здравије и квалитетније. Више неће бити могуће у стакленку ставити пуно шећера, нешто воде и мрвицу воћа па то назвати џемом или пекмезом", поручује Борзан.

Но директива доноси и додатне новости. Прописано је јасније разграничење појмова, па ће се тако мармеладом моћи називати искључиво производи направљени од агрума – одсад “мармелада од цитруса”.

Такође, уводи се ред у често замјењиване појмове као што су намаз, пекмез и џем, иако слични називом, нутритивно се знатно разликују.

Подијели:

Тагови:

Европска унија

EU

džem

pekmez

marmelada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медведев: НАТО је непријатељ

Свијет

Медведев: НАТО је непријатељ

11 ч

0
Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

Друштво

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

11 ч

0
Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Хроника

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

12 ч

0
Карате клуб Врбас: Напорним радом до ризнице пуне медаља

Остали спортови

Карате клуб Врбас: Напорним радом до ризнице пуне медаља

12 ч

1

Више из рубрике

Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

Свијет

Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

11 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

11 ч

0
Медведев: НАТО је непријатељ

Свијет

Медведев: НАТО је непријатељ

11 ч

0
Пацијенткиња полила љекара киселином, повријеђене још 4 особе

Свијет

Пацијенткиња полила љекара киселином, повријеђене још 4 особе

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

02

Снажан земљотрес погодио Кину

08

52

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

08

48

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

08

41

Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

08

35

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner