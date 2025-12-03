Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

Извор:
АТВ
03.12.2025
21:07
Све више грађана БиХ преноси бројеве телефона из једне у другу мрежу, потврђено је порталу "ИнфоБијељина".
Грађанима БиХ, подсјетимо, омогућено је да без промјене броја пређу са једног на другог оператера, а оваква могућност се све масовније користи.
Према подацима Агенције за статистику БиХ, 129.415 бројева пренесено је у другом кварталу 2023. године.
У истом периоду 2024. године пренесено је 158.580 бројева, а у другом кварталу 2024. године чак 194.357 бројева.
Ако то поредимо са ранијим годинама, схватићемо да је ова појава све више узела маха, што значи да грађани незадовољни једном мрежом, масовно прелазе на другу.
“У другом кварталу 2019. године пренесено је 66.755 бројева”, рекли су из Агенције за статистику БиХ.
Поступак преноса броја из једне у другу мрежу није компликован. Процедура се покреће подношењем захтјева код новог оператера, односно оног чији корисник желите да постанете.
То се односи како на постпејд (претплату), тако и на припејд (допуне) кориснике.
У трци за преузимање корисника од конкурентске мреже, телеком оператери често дају повластице онима који прелазе код њих, пише поменути портал.
