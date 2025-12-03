Пацијенткиња полила љекара киселином, повријеђене још 4 особе

Извор:
Телеграф
03.12.2025
20:51
Коментари:0
У болници Хануш у бечком округу Пенцинг у среду је дошло до озбиљног инцидента када је једна пацијенткиња бацила бутерну киселину на лекара.
Напад је изазвао јак и неподношљив смрад који се проширио целом зградом болнице, што је довело до хитног затварања више амбуланти.
Полиција је стигла убрзо након пријаве и ухапсила осумњичену жену. Наводно она је то урадила јер није била задовољна како су је третирали.
"Из предострожности, позван је стручњак за опасне материјале како би се утврдило о којој се течности тачно ради", саопштио је портпарол бечке полиције Филип Хаслингер.
Према првим информацијама, осумњичена је преко интернета наручила бутерну киселину, коју је потом полила по лекару. Још четири особе дошле су у контакт са супстанцом. Жена се терети за намерно наношење тешких телесних повреда, пише Хеуте.
Република Српска
СДС затражио од Американаца уклањање са црне листе
Због јаких корозивних испарења, амбуланте за пулмологију, реуматологију и дерматологију остаће затворене најмање до четвртка, саопштио је Аустријски фонд здравственог осигурања.
Специјализовани тим за чишћење већ је укључен у уклањање последица инцидента.
"Захваљујући брзој интервенцији обезбеђења спречена је даља опасност", навели су из фонда, истичући да је безбедност пацијената и запослених апсолутни приоритет.
Стручњаци упозоравају да је бутерна киселина изузетно опасна због корозивних испарења.
Њихово удисање може изазвати иритацију дисајних путева, кашаљ, мучнину, повраћање и потенцијално оштећење плућа, док контакт са кожом и очима може довести до тешких опекотина.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму