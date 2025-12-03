Logo
Large banner

Пацијенткиња полила љекара киселином, повријеђене још 4 особе

Извор:

Телеграф

03.12.2025

20:51

Коментари:

0
Пацијенткиња полила љекара киселином, повријеђене још 4 особе
Фото: Pexels

У болници Хануш у бечком округу Пенцинг у среду је дошло до озбиљног инцидента када је једна пацијенткиња бацила бутерну киселину на лекара.

Напад је изазвао јак и неподношљив смрад који се проширио целом зградом болнице, што је довело до хитног затварања више амбуланти.

Полиција је стигла убрзо након пријаве и ухапсила осумњичену жену. Наводно она је то урадила јер није била задовољна како су је третирали.

"Из предострожности, позван је стручњак за опасне материјале како би се утврдило о којој се течности тачно ради", саопштио је портпарол бечке полиције Филип Хаслингер.

Према првим информацијама, осумњичена је преко интернета наручила бутерну киселину, коју је потом полила по лекару. Још четири особе дошле су у контакт са супстанцом. Жена се терети за намерно наношење тешких телесних повреда, пише Хеуте.

СДС Јовица Радуловић

Република Српска

СДС затражио од Американаца уклањање са црне листе

Због јаких корозивних испарења, амбуланте за пулмологију, реуматологију и дерматологију остаће затворене најмање до четвртка, саопштио је Аустријски фонд здравственог осигурања.

Специјализовани тим за чишћење већ је укључен у уклањање последица инцидента.

"Захваљујући брзој интервенцији обезбеђења спречена је даља опасност", навели су из фонда, истичући да је безбедност пацијената и запослених апсолутни приоритет.

Стручњаци упозоравају да је бутерна киселина изузетно опасна због корозивних испарења.

Њихово удисање може изазвати иритацију дисајних путева, кашаљ, мучнину, повраћање и потенцијално оштећење плућа, док контакт са кожом и очима може довести до тешких опекотина.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

napad

болница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

СДС затражио од Американаца уклањање са црне листе

Република Српска

СДС затражио од Американаца уклањање са црне листе

50 мин

0
Светлана Беднаш за АТВ: Идеја Удружења "Корак до буђења" је да окупи људе

Друштво

Светлана Беднаш за АТВ: Идеја Удружења "Корак до буђења" је да окупи људе

56 мин

0
Удес на Старчевици

Хроника

Тежак удес у Бањалуци: Аутом ударио пјешака на прелазу

1 ч

0
Пантер иза решетака због насиља у породици

Хроника

Пантер иза решетака због насиља у породици

1 ч

0

Више из рубрике

Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

Свијет

Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

1 ч

0
Потрес у Украјини - пљуштаће смјене

Свијет

Потрес у Украјини - пљуштаће смјене

2 ч

0
Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

Свијет

Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

3 ч

0
Румуни разнијели украјински дрон

Свијет

Румунија разнијела украјински дрон, објављен снимак

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

21

08

Медведев: НАТО је непријатељ

21

08

УЖИВО: Битно, 02.12.2025.

21

07

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

21

02

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner