Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

Извор:

Телеграф

03.12.2025

17:53

Клои Ферис (24) из Белфаста преминула је након што је у њеном организму пронађена опасна мјешавина кокаина, кетамина и алкохола, показала је истрага покренута послије трагедије која се догодила у раним јутарњим сатима 1. децембра 2024. године.

Клои је претходно пила у свом дому у друштву пријатеља, послије чега су се упутили у бар у центру града, а потом у ноћни клуб Lux.

Према исказима двије њене пријатељице, она је те вечери организовала куповину кокаина, што им је, како су навеле, било "неуобичајено".

Око 1.17 часова Клои и једна пријатељица ушле су у кабину у тоалету. Особље је постало сумњичаво када се врата нису отварала током редовне контроле просторија, око пола сата касније. Када су успјели да уђу, обје дјевојке затекли су без свијести. Док се пријатељица убрзо освијестила, Клои је проглашена мртвом у року од сат времена.

На саслушању је наведено да супстанце које је унијела у организам нису биле у великим количинама, али да је њихово заједничко дејство изузетно опасно. Како је објашњено, комбинација стимуланса и депресива може довести до непредвидљивих, често фаталних реакција у организму.

Истражни судија Џо Мекрискен изјавио је да постоји сумња да је кокаин који је Клои купила био помијешан са кетамином, и то без њеног знања.

Кривична истрага у вези са њеном смрћу још увијек је у току.

(Телеграф.рс)

Таг:

preminula djevojka

