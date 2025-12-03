Путин ће испунити новогодишње жеље три дјетета у оквиру акције „Јелка жеља“

Извор:
Предсједник Русије Владимир Путин учествовао је у традиционалној националној новогодишњој акцији „Јелка жеља“.
На међународном форуму „Ми смо заједно“, шеф државе је дошао до специјалне новогодишње јелке украшене честиткама у облику новогодишњих украса са дјечјим жељама и одабрао три.
Република Српска
Ђокић: Цијена струје мора остати и даље најнижа у региону
Седмогодишњи Игор Степањенко из Московске области сања да посјети Музеј свјетског океана у Калињинграду. Петогодишњи Тимур Рјасној из Ханти-Мансијског аутономног округа желио би да се окуша као саобраћајац. А деветогодишња Варвара Смахтина из Москве сања да упозна космонаута „Роскосмоса“.
Учешће предсједника у националној кампањи „Јелка жеља“ постало је традиција. Путин сваке године бира неколико честитки са дјечјим жељама. Од 2018. године, шеф државе је испунио 20 дјечјих новогодишњих жеља, пише Спутњик.
