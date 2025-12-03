Logo
Путин ће испунити новогодишње жеље три дјетета у оквиру акције „Јелка жеља“

Извор:

Sputnjik

03.12.2025

15:57

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин учествовао је у традиционалној националној новогодишњој акцији „Јелка жеља“.

На међународном форуму „Ми смо заједно“, шеф државе је дошао до специјалне новогодишње јелке украшене честиткама у облику новогодишњих украса са дјечјим жељама и одабрао три.

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: Цијена струје мора остати и даље најнижа у региону

Седмогодишњи Игор Степањенко из Московске области сања да посјети Музеј свјетског океана у Калињинграду. Петогодишњи Тимур Рјасној из Ханти-Мансијског аутономног округа желио би да се окуша као саобраћајац. А деветогодишња Варвара Смахтина из Москве сања да упозна космонаута „Роскосмоса“.

Учешће предсједника у националној кампањи „Јелка жеља“ постало је традиција. Путин сваке године бира неколико честитки са дјечјим жељама. Од 2018. године, шеф државе је испунио 20 дјечјих новогодишњих жеља, пише Спутњик.

