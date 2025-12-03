Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

Извор:
Тајна акција хришћанске организације "Destiny Rescue" у филипинском Олонгапу, осмишљена као мисија спасавања, завршила је оптужбама за сексуално злостављање од стране људи који су требали пружити заштиту.
Према истрази Дојче Велеа, агенти-доушници идентификовали су жену осумњичену за трговину људима и припремали рацију. Умјесто формалног поступања, група је позвана на наводну забаву уз базен у луксузном ресорту, гдје су „спасиоци“ наступали као купци. Један од њих, који је раније платио сексуалне услуге, затечен је на лицу мјеста приликом полицијског упада.
Присутне су се у страху разбјежале, а полиција их је потом привела, увјеравајући да су „спашене“. Тек тада су схватиле да су мушкарци који су их довезли били дио исте операције која је довела до њиховог искориштавања.
Социјални радник у склоништу за жртве навео је да су поједине пријавиле злостављање од стране агената. У документацији организације која је достављена полицији пронашао је њихове личне податке. Након суочавања, један агент је наводно признао да је доушник имао сексуални однос у хотелу.
Неколико дана касније, *Destiny Rescue* је полицији упутио писмо у којем признаје „кршење протокола“, наводећи да је „непознати доушник“ починио „непристојан чин“. Објашњење зашто се то догодило није понуђено.
У Аустралији, гдје организација има представништво, званичник је након увида у документацију изјавио да је структура организације заснована на одговорности и обуци, али је ипак признао да је „нешто озбиљно заказало“.
Жртве су поднијеле кривичне пријаве против агената и менаџера. Истражитељи су закључили да су двојица учесника „вјероватно крива за искориштавање“, док су оптужбе против менаџера одбачене због недостатка доказа. Доушници остају неидентификовани, а организација тврди да су „све оптужбе ријешене и одбијене“.
Умјесто да заустави трговину људима, операција је, према доступним документима и свједочанствима, створила простор за нове злоупотребе, док одговорни нису приведени правди, пише Индекс.
