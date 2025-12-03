Logo
Достављач јој донио храну, па урадио нешто одвратно!

03.12.2025

14:04

Коментари:

0
Фото: Youtube/ screenshot/ News4JAX The Local Station

Становница Оранџ Парка на Флориди доживјела је “ноћну мору”, пошто је недавно наручила храну преко популарне апликације.

Надзорна камера је снимила достављача на њеном кућном прагу, који је случајно испустио пилећа крилца, а затим учинио нешто невјероватно.

"Никада не бисмо сазнали"

На снимку, који је објављен на мрежама, видимо достављача којем испада дио хране на бетонску стазу, након чега је враћа у кутију и лиже прсте од соса.

О овом “инциденту” није обавијестио своју муштерију, преноси Nеw Yоrk Post.

“Никада не бисмо сазнали да је крилце пало на бетон да није било сигурносне камере”, рекла је Трена Браун, власница домаћинства.

Достављач хране је вадио кутију из термо-торбе, када је крилце завршило на стази. Након непријатне ситуације је отишао.

"Далеко испод стандарда услуге"

Трена истиче да није наручивала храну од када је видела снимак, а позива надлежне да промјене систем достава и пораде на обуци запослених.

“Ако не може да достави храну пажљиво, можда би требало да ради нешто друго“, рекла је огорчена жена.

Компанија за доставу се званично огласила и истакла да је поступак радника био “далеко испод стандарда услуге“, додајући да се инцидент истражује.

Тагови:

Hrana

Dostavljač

incident

Коментари (0)
