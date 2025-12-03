Logo
Large banner

Старо српско име за дјевојчице поново се враћа у моду

03.12.2025

13:44

Коментари:

1
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

Једно женско име на које смо заборавили, поново се враћа у моду. У питању је име Василиса и може бити диван избор за вашу будућу принцезу, нарочито што се вјерује да дјевојчице које носе ово име красе и дивне особине.

Име Василиса је старогрчког поријекла. Вјерује се да је настало од грчке ријечи ‘басилеус’ што значи ‘краљица’, ‘суверен’ или ‘врховни владар’. Одатле долази и буквалан превод ‘краљица’ или ‘краљева жена’.

илу-дјеца-18102025

Породица

Мушка и женска имена која дјеци доносе срећу и заштиту

Према вјеровању, дјевојчице које добију име Василиса су моћне и имају тврдоглаву природу, племените амбиције и лидерске квалитете. Мекоћа, самопожртвованост, мудрост и женственост су главне особине дјевојчица које носе ово име.

Сматра се и да дјевојке са овим именом ријетко говоре лоше, понашају се искључиво по својој савјести, наравно праве понекад и грешке, али минималне, и труде се да сви око њих буду задовољни, пише Глас Српске.

Košarka, lopta

Кошарка

На помолу нови европски гигант – долазе звучна имена

Име Василиса је некада било веома популарно и постало је познато првенствено захваљујући руским народним причама.

Подијели:

Тагови:

imena

srpska imena

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Има седморо дјеце и вољела би да може да им промијени имена

Занимљивости

Има седморо дјеце и вољела би да може да им промијени имена

1 седм

0
Италијанка Марија Захарова има проблем, јер - дијели име са портпаролком руског министарства

Свијет

Италијанка Марија Захарова има проблем, јер - дијели име са портпаролком руског министарства

2 седм

0
Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години

Занимљивости

Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години

2 седм

0
Ова давно заборављена српска имена за дјевојчице носе снажну симболику

Занимљивости

Ова давно заборављена српска имена за дјевојчице носе снажну симболику

2 седм

0

Више из рубрике

Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

Занимљивости

Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

3 ч

0
Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу

Занимљивости

Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу

3 ч

0
Ове ствари никада нећете сањати, научници објашњавају зашто

Занимљивости

Ове ствари никада нећете сањати, научници објашњавају зашто

4 ч

0
Маче први пут угледало снијег, његова реакција је хит

Занимљивости

Маче први пут угледало снијег, његова реакција је хит

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

17

02

Виц дана: Заборавни Мујо

17

00

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

16

56

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

16

50

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner