Има седморо дјеце и вољела би да може да им промијени имена

Слатке муке имају родитељи када очекују принову и треба смислити име које ће дати новом члану породице. Укључе се ту и породице, ближа и даља родбина, али завршну ријеч увијек имају родитељи.
Ипак, једна жена је рекла да се покајала у томе. Наиме, она је родила чак седморо дјеце и изјавила је да би вољела да промијени имена код четворо њих јер јој се не свиђају.
Једна студија је показала да готово један од десет родитеља жали што није одабрао другачије име за своје дјете. Међу испитаним женама, 20% мајки је рекло да више воли надимак свог дјетета него његово званично име, а многе су такође погођене реакцијама људи на изабрано име.
Мој муж и ја имамо седморо деце, а четворо од њих имају имена која су очигледно више шпанска него код остале троје. Не кајем се због њихових имена, али бих вољела да су мало познатија - изјавила је она.
Други родитељи су почели да не воле име које су изабрали, те су умјесто тога почели да користе надимке.
- Сваки пут када је неко ословио њеним именом, не могу да се не изнервирам. Само желим да заплачем јер не знам шта да радим - подијелила је друга мама у вези имена своје ћерке, 'Клео'.
Још једна је рекла: "Сина сам назвала Кјан (рима са Рајан), али сваки пут када га представим, већина људи пита: 'Као кајенски бибер?'.
Око 15% мајки је такође навело да више воли средње име свог дјетета него прво име.
Још један разлог због којег родитељи жале због изабраног имена је када личност дјетета не одговара имену које су му дали.
Када сам била трудна са сином, звали смо га МЈ. Покушавала сам да га тако зовем неколико мјесеци након што се родио. Једноставно му није одговарало. На крају сам почела да га зовем Маверик Дин (Дин је средње име његовог оца) и нама се тако чини боље. Сада има 3 године, а још увијек нисмо правно промјенили име. Али планирамо то - рекла је још једна мама.
Шта учинити ако осјећате жаљење због имена дјетета?
"Ако сте трудни и нервозни око избора имена за бебу, имајте на уму да се ризик од жаљења временом смањује. Отприлике 15% мама које су доживјеле жаљење због имена осјетиле су то већ у првом мјесецу након порођаја, док је 21% осјетило жаљење током прве године", каже студија.
Међутим, ако осјећате снажно жаљење због имена и сигурни сте да желите правно промјенити име своје бебе, боље је то учинити што прије.
