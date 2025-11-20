Logo
Large banner

Направите посне ванилице које су мекше од бакиних

Извор:

Телеграф

20.11.2025

13:28

Коментари:

0
Направите посне ванилице које су мекше од бакиних
Фото: Инстаграм/addictedtodates

Ако волите класичне ванилице какве су правиле наше баке, ситне и уваљане у шећер у праху, ова варијанта одушевиће вас већ на први залогај. Задржава њихову познату растреситост, мирис ваниле и укус домаћег џема.

Умјесто спајања два кексића, овде се џем пече у удубљењу на средини, што колачићима даје елегантан облик и још љепшу воћну арому. Ова посна верзија је идеална за славу - потпуно биљна и довољно модерна да се одмах издвоји на тацни пуној традиционалних колача.

Рецепт за посне ванилице са џемом

Састојци (за око 36 ванилица):

1 шоља веганског маргарина, омекшалог (224 г)

2/3 шоље шећера (130 г)

1/4 кашичице соли

3/4 кашичице екстракта ваниле

1/2 кашичице екстракта бадема (може још мало ваниле ако немате)

2 1/3 шоље бијелог меког брашна (280 г)

3/4 шоље џема по избору (око 215 г)

Припрема:

У чинију сипајте омекшали вегански маргарин и мутите га 2 минута на ниској брзини, док не постане пенаст и гладак.

Додајте шећер, со, ванилу и бадем. Наставите мућење још 1-2 минута, док смјеса не постане кремаста.

Додајте брашно и кратко мутите док се све не претвори у мекано, пахуљасто тијесто.

Дом народа

БиХ

Ковачевић: Адемовић није појаснио на који начин се мијења дневни ред

Сакупите тијесто у куглу, прекријте фолијом и оставите у фрижидеру најмање 4 сата (може и до сутра).

Угријте рерну на 175°Ц. Оставите тијесто 20 минута на собној температури да омекша таман колико треба за обликовање.

Припремите плех са папиром и правите куглице од око 15 г (1 кашика теста).

Сваку куглицу благо притисните палцем да формирате удубљење - ово је модерна варијанта ванилица гдје се џем пече у средини.Поново расхладите обликоване колачиће 1 сат (или преко ноћи).

Кашичицом напуните удубљења џемом.

Пеците 13-15 минута, док ивице тек не крену да румене.

Оставите да одстоје 5 минута, затим пребаците на жицу да се потпуно охладе.

Савјети за савршене посне ванилице

Обавезан је гушћи џем (шљива, кајсија, малина) како се не би разливао током печења.

Претходно расхлађено тијесто гарантује правилну форму и растреситост.

Ако волите ароматичније, додајте корицу лимуна или кашичицу рума.

Након печења, можете посути финим шећером у праху, иако није обавезно.

Колачи могу стајати 5-7 дана, што их чини одличним за припрему унапред за славу.

Посне ванилице са џемом у овом савременом облику спајају традицију и практичност. Једноставне су за припрему, а визуелно веома допадљиве на славској тацни. Мекане, миришљаве и путерасте, биће међу првим колачима који нестану.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

kolači

Савјети

рерна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града

Република Српска

Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града

2 ч

2
Битно: Да ли је готовина прошлост?

Емисије

Битно: Да ли је готовина прошлост?

3 ч

0
НАТО испалио торпедо: Погођен брод, објављен драматичан снимак

Свијет

НАТО испалио торпедо: Погођен брод, објављен драматичан снимак

3 ч

1
Чабрићева: Вратити се здравој комуникацији са дјецом

Република Српска

Чабрићева: Вратити се здравој комуникацији са дјецом

3 ч

1

Више из рубрике

Чај шоља напитак чајник сто

Савјети

Редовна конзумација овог чаја може ублажити надутост

4 ч

0
Kupus

Савјети

Само на овај начин главице ће бити укусне и очуване цијеле године

7 ч

0
Привлаче здравље и срећу: Пет биљака које су идеалан поклон за славу

Савјети

Привлаче здравље и срећу: Пет биљака које су идеалан поклон за славу

22 ч

0
Радијатор гријање

Савјети

Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

15

47

Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

15

46

Шпирић: Није успио покушај блокаде за који би се окривила Српска

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner