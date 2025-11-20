Направите посне ванилице које су мекше од бакиних

Извор:
Ако волите класичне ванилице какве су правиле наше баке, ситне и уваљане у шећер у праху, ова варијанта одушевиће вас већ на први залогај. Задржава њихову познату растреситост, мирис ваниле и укус домаћег џема.
Умјесто спајања два кексића, овде се џем пече у удубљењу на средини, што колачићима даје елегантан облик и још љепшу воћну арому. Ова посна верзија је идеална за славу - потпуно биљна и довољно модерна да се одмах издвоји на тацни пуној традиционалних колача.
Рецепт за посне ванилице са џемом
Састојци (за око 36 ванилица):
1 шоља веганског маргарина, омекшалог (224 г)
2/3 шоље шећера (130 г)
1/4 кашичице соли
3/4 кашичице екстракта ваниле
1/2 кашичице екстракта бадема (може још мало ваниле ако немате)
2 1/3 шоље бијелог меког брашна (280 г)
3/4 шоље џема по избору (око 215 г)
Припрема:
У чинију сипајте омекшали вегански маргарин и мутите га 2 минута на ниској брзини, док не постане пенаст и гладак.
Додајте шећер, со, ванилу и бадем. Наставите мућење још 1-2 минута, док смјеса не постане кремаста.
Додајте брашно и кратко мутите док се све не претвори у мекано, пахуљасто тијесто.
Сакупите тијесто у куглу, прекријте фолијом и оставите у фрижидеру најмање 4 сата (може и до сутра).
Угријте рерну на 175°Ц. Оставите тијесто 20 минута на собној температури да омекша таман колико треба за обликовање.
Припремите плех са папиром и правите куглице од око 15 г (1 кашика теста).
Сваку куглицу благо притисните палцем да формирате удубљење - ово је модерна варијанта ванилица гдје се џем пече у средини.Поново расхладите обликоване колачиће 1 сат (или преко ноћи).
Кашичицом напуните удубљења џемом.
Пеците 13-15 минута, док ивице тек не крену да румене.
Оставите да одстоје 5 минута, затим пребаците на жицу да се потпуно охладе.
Савјети за савршене посне ванилице
Обавезан је гушћи џем (шљива, кајсија, малина) како се не би разливао током печења.
Претходно расхлађено тијесто гарантује правилну форму и растреситост.
Ако волите ароматичније, додајте корицу лимуна или кашичицу рума.
Након печења, можете посути финим шећером у праху, иако није обавезно.
Колачи могу стајати 5-7 дана, што их чини одличним за припрему унапред за славу.
Посне ванилице са џемом у овом савременом облику спајају традицију и практичност. Једноставне су за припрему, а визуелно веома допадљиве на славској тацни. Мекане, миришљаве и путерасте, биће међу првим колачима који нестану.
