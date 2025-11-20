Ковачевић: Адемовић није појаснио на који начин се мијења дневни ред

Извор:
Агенције
20.11.2025
13:18
Коментари:0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да делегати Клуба српског народа из СНСД-а нису добили приједлог измјена дневног реда и да предсједавајући овог дома Кемал Адемовић приликом његовог давања на гласање није појаснио редослијед тачака дневног реда.
Он је навео да се Адемовић позива на праксу, али да је одређивање тачака дневног реда приликом његове измјене празнина у Пословнику о раду овог дома.
"Када је у питању одређивање тачака, постоји нешто што је нормативна правна хијерархија. Ако су на дневном реду Дома народа измјене Устава, то је прва тачка, а онда закони. Не може закон о фолклору бити изнад закона о буџету, а да послије закона имамо споразуме, одлуке, закључке, декларације, а ви нама дајете да гласамо о измјени дневног реда без објашњења како га мијењамо", рекао је Ковачевић обраћајући се Адемовићу.
Делегат Клуба хрватског народа Марина Пендеш упитала је Адемовића на који начин даје приједлоге тачака дневног реда на гласање.
"Ако поштујете Пословник, онда иде буџет као прва тачка, а све остале након тога", истакла је Пендешева.
Она је указала да ће Пословник бити повријеђен уколико се најбитнији закон, а то је Закон о буџету помјери иза предложених тачака у оквиру допуне дневног реда.
Најновије
Најчитаније
16
02
15
58
15
55
15
54
15
47
Тренутно на програму