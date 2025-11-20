Битно: Да ли је готовина прошлост?

Извор:
АТВ
20.11.2025
13:02
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о новцу – од готовине до криптовалута.
Све мање људи у новчанику носи готовину, а све више користи мобилне апликације.
Да ли нас чека свијет без кеша - и ако да, ко тиме добија, а ко губи?
Криптовалуте, дигитални новац, готовина. Теме које су битне за данашње друштво.
За 'Битно' говоре: Срђан Шупут, директор Агенције за банкарство, Борис Мајсторовић 'Digital Asset Management' д.о.о. Бања Лука и Лана Цветановска, директор 'Aircash'.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Маријана Ивељић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
