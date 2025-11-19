Logo
Large banner

'ПарлАТВмент': Разговор са Вилијамом Монтгомеријем

Извор:

АТВ

19.11.2025

13:46

pr id parla
Фото: atv

Специјално издање 'ПарлАТВмента' уочи 30 година од парафирања Дејтонског споразума који је зауставио рат и окренуо нову страницу историје.

Предраг Ћурковић разговара са Вилијамом Монтгомеријем, бившим америчким амбасадором, који је на Балкану провео кључне године имплементације Дејтонског споразума записујући детаље драматичних политичко-дипломатских преговора - од првих сусрета са Слободаном Милошевићем, петооктобарских промјена у Србији, убиства Зорана Ђинђића, до ноћног сусрета са Момчилом Крајишником.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Парламент

Предраг Ћурковић

Large banner

Више из рубрике

Битно: Квалитет ваздуха

Емисије

Битно: Квалитет ваздуха

1 д

0
У првом плану: Срђан Амиџић

Емисије

У првом плану: Срђан Амиџић

1 д

0
Пустињска превара: Урнебесна пљачка

Емисије

Пустињска превара: Урнебесна пљачка

3 д

0
Адрија Самит 2025: Панел Милорада Додика и Милоша Вучевића

Емисије

Адрија Самит 2025: Панел Милорада Додика и Милоша Вучевића

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

14

01

Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате

14

01

Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао

13

46

'ПарлАТВмент': Разговор са Вилијамом Монтгомеријем

13

43

Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner