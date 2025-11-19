'ПарлАТВмент': Разговор са Вилијамом Монтгомеријем

Извор:
АТВ
19.11.2025
13:46
Специјално издање 'ПарлАТВмента' уочи 30 година од парафирања Дејтонског споразума који је зауставио рат и окренуо нову страницу историје.
Предраг Ћурковић разговара са Вилијамом Монтгомеријем, бившим америчким амбасадором, који је на Балкану провео кључне године имплементације Дејтонског споразума записујући детаље драматичних политичко-дипломатских преговора - од првих сусрета са Слободаном Милошевићем, петооктобарских промјена у Србији, убиства Зорана Ђинђића, до ноћног сусрета са Момчилом Крајишником.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
