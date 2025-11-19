Огласио се Станивуковић о Влади Ђајићу

Извор:
АТВ
19.11.2025
14:46
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић позвао је Тужилаштво да испита цијелу ситуацију у вези са снимком и Владом Ђајићем.
"Предајем овај цијели случај МУП-у и Тужилаштву", рекао је Станивуковић.
На питање новинара да ли је он или неко од његових блиских сарадника пустио снимак, Станивуковић је рекао да "то није важно".
"Чекамо данас, нека МУП приведе и испита све, ако то не буде, сутра идемо испред Тужилаштва, МУП-а, идемо са кривичним пријавама - рекао је Станивуковић.
Он је рекао да је су дрогу хтјели подвалити њему и његовом сараднику Небојши Дринићу.
