Огласио се Станивуковић о Влади Ђајићу

АТВ

19.11.2025

14:46

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић позвао је Тужилаштво да испита цијелу ситуацију у вези са снимком и Владом Ђајићем.

"Предајем овај цијели случај МУП-у и Тужилаштву", рекао је Станивуковић.

На питање новинара да ли је он или неко од његових блиских сарадника пустио снимак, Станивуковић је рекао да "то није важно".

"Чекамо данас, нека МУП приведе и испита све, ако то не буде, сутра идемо испред Тужилаштва, МУП-а, идемо са кривичним пријавама - рекао је Станивуковић.

Он је рекао да је су дрогу хтјели подвалити њему и његовом сараднику Небојши Дринићу.

Драшко Станивуковић

Владо Ђајић

Коментари (2)
