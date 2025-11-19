Logo
Large banner

Гаси се струја у 15 улица и једном насељу у Бањалуци

Извор:

АТВ

19.11.2025

06:00

Коментари:

0
Гаси се струја у 15 улица и једном насељу у Бањалуци
Фото: Уступљена фотографија

Због планираних радова на електромрежи, у сриједу 19. новембра без струје ће бити 15 улица и једно насеље.

Како наводе из "Електрокрајине", од девет до 14 часова струје неће имати дијелови улица Душана и Владе Копање, Српских рудара, Павловац и Косовска , Давида Штрпца, Фрушкогорска, Далибора Даче Стојића, Лесковачка, Срђе Злопоглеђе и Стевана Булајића.

У исто вријеме без струје ће бити насеље Павловац.

У периоду од 11.30 до 13.30 без снабдијевања ће бити дијелови улица Бранка Кошчице, Јасимира Малчића, Франца Шуберта и Милана Бранковића.

Подијели:

Тагови:

Струја

електрична енергија

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Србија наставила с побједама, Влаховић срушио САД

Фудбал

Србија наставила с побједама, Влаховић срушио САД

13 ч

0
Главобоља

Здравље

Ове три навике озбиљно оштећују ваш мозак

13 ч

0
Рада Манојловић проговорила о приватном животу, па поменула Милана Станковића: ''Обоје смо имали проблем''

Сцена

Рада Манојловић проговорила о приватном животу, па поменула Милана Станковића: ''Обоје смо имали проблем''

14 ч

0
Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

Градови и општине

Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

14 ч

0

Више из рубрике

Још један радар у Бањалуци почео с радом

Бања Лука

Још један радар у Бањалуци почео с радом

15 ч

0
Монтгомери: Америка сада има другачији приступ Балкану, вријеме је да оде ОХР

Бања Лука

Монтгомери: Америка сада има другачији приступ Балкану, вријеме је да оде ОХР

21 ч

0
Да ли је ваша на листи: Данас без струје 11 бањалучких улица

Бања Лука

Да ли је ваша на листи: Данас без струје 11 бањалучких улица

1 д

0
Избјегавајте ове улице: У Бањалуци обустава саобраћаја

Бања Лука

Избјегавајте ове улице: У Бањалуци обустава саобраћаја

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

05

АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

10

05

У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ

10

01

Након забране телефона у хрватској школи: Наставници кажу - промјена се већ види

09

53

Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

09

52

Снијег изазвао проблеме: Око 5.000 становника лучанских села нема струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner