Гаси се струја у 15 улица и једном насељу у Бањалуци

Извор:
АТВ
19.11.2025
06:00
Због планираних радова на електромрежи, у сриједу 19. новембра без струје ће бити 15 улица и једно насеље.
Како наводе из "Електрокрајине", од девет до 14 часова струје неће имати дијелови улица Душана и Владе Копање, Српских рудара, Павловац и Косовска , Давида Штрпца, Фрушкогорска, Далибора Даче Стојића, Лесковачка, Срђе Злопоглеђе и Стевана Булајића.
У исто вријеме без струје ће бити насеље Павловац.
У периоду од 11.30 до 13.30 без снабдијевања ће бити дијелови улица Бранка Кошчице, Јасимира Малчића, Франца Шуберта и Милана Бранковића.
