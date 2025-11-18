Logo
Large banner

Србија наставила с побједама, Влаховић срушио САД

18.11.2025

20:16

Коментари:

0
Србија наставила с побједама, Влаховић срушио САД
Фото: Pixabay

Млада фудбалска репрезентација Србије победила је селекцију Сједињених Америчких Држава резултатом 1:0 у пријатељској утакмици одиграној у Бачкој Тополи.

Стријелац јединог поготка на мечу био је Вања Влаховић у 45. минуту, послије асистенције Јована Мијатовића.

Изабраници Зорана Мирковића су тако остварили трећу узастопну победу, послије тријумфа против Чешке и Румуније у пријатељским утакмицама.

Србија и Албанија биће домаћини сљедећег Европског првенства за младе фудбалере које ће се одржати 2027. године.

Подијели:

Тагови:

Србија

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Навијачи БиХ пјевали дјевојци на балкону

Фудбал

'Изађи мала' се орило Бечом: Погледајте реакцију дјевојке на балкону

2 ч

0
Навијачи БиХ у Бечу

Фудбал

Беч под опсадом због БиХ: Десетине хиљада на улицама

4 ч

0
Фудбалери БиХ

Фудбал

Аустрија - БиХ: Гдје има пренос утакмице

4 ч

4
Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

Фудбал

Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

16

Како правилно угасити славску свијећу?

22

13

Мамин син или ваш мушкарац? Ево како треба да реагујете у таквој ситуацији

22

03

Кривичне пријаве против седам особа због злоупотребе дјеце на интернету

22

01

'Одвратно је', 'Катастрофа': Гости из иностранства за АТВ прокоментарисали ваздух у Бањалуци

21

50

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner