Србија наставила с побједама, Влаховић срушио САД

Млада фудбалска репрезентација Србије победила је селекцију Сједињених Америчких Држава резултатом 1:0 у пријатељској утакмици одиграној у Бачкој Тополи.
Стријелац јединог поготка на мечу био је Вања Влаховић у 45. минуту, послије асистенције Јована Мијатовића.
Изабраници Зорана Мирковића су тако остварили трећу узастопну победу, послије тријумфа против Чешке и Румуније у пријатељским утакмицама.
Србија и Албанија биће домаћини сљедећег Европског првенства за младе фудбалере које ће се одржати 2027. године.
