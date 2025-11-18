Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

Извор:
18.11.2025
Вељко Пауновић и фудбалски клуб Овиједо постигли су споразум о раскиду уговора, према којем ће селектору Србије и његовим сарадницима припасти сума од 1.700.000 евра.
Како наводе шпански медији, тамошњи прволигаш у наредном периоду исплатиће поменути износ српском тренеру и његовим помоћницима, који су са Овиједом имали уговоре до краја текуће године.
Подсјетимо, Пауновић је у октобру добио отказ у клубу који је увео из Сегунде у Примеру, па ће на тај начин двије стране избећи одлазак на суд.
Како се наводи, преговори двије стране уродили су плодом, пошто су Пауновић и његови сарадници показали изузетно коректан став. Пристали су на умањење финансијских захтјева у односу на износ који је стајао у уговору и нашли су се на 1.700.000 евра.
Вељко Пауновић је у понедјељак вече поруком на друштвеним мрежама наговијестио да би и у будућности могао да предводи репрезентацију Србије, о чему је било много приче у недјељу вече послије побједе нашег националног тима против Летоније у Лесковцу (2:1).
"Одувијек ми је била част и обавеза да се одазовем позиву наше репрезентације. Захваљујем се ФСС на указаном повјерењу, играчима на односу и публици која ме је предивно прихватила.. Фудбал ме је поново одвео тамо гдје сам му потребан и одакле је све почело. Видимо се поново ускоро", објавио је Пауновић на друштвеним мрежама.
Пауновићеви сарадници у Овиједу, које је довео и у репрезентацију Србије су Португалац Нуно Гомеш, Јужноафриканац Квинтон Форчун, те Аргентинац Клаудио Арзено.
