Logo
Large banner

Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

Извор:

Агенције

18.11.2025

14:40

Коментари:

0
Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању
Фото: Tanjug / AP

Вељко Пауновић и фудбалски клуб Овиједо постигли су споразум о раскиду уговора, према којем ће селектору Србије и његовим сарадницима припасти сума од 1.700.000 евра.

Како наводе шпански медији, тамошњи прволигаш у наредном периоду исплатиће поменути износ српском тренеру и његовим помоћницима, који су са Овиједом имали уговоре до краја текуће године.

Подсјетимо, Пауновић је у октобру добио отказ у клубу који је увео из Сегунде у Примеру, па ће на тај начин двије стране избећи одлазак на суд.

Како се наводи, преговори двије стране уродили су плодом, пошто су Пауновић и његови сарадници показали изузетно коректан став. Пристали су на умањење финансијских захтјева у односу на износ који је стајао у уговору и нашли су се на 1.700.000 евра.

Вељко Пауновић је у понедјељак вече поруком на друштвеним мрежама наговијестио да би и у будућности могао да предводи репрезентацију Србије, о чему је било много приче у недјељу вече послије побједе нашег националног тима против Летоније у Лесковцу (2:1).

"Одувијек ми је била част и обавеза да се одазовем позиву наше репрезентације. Захваљујем се ФСС на указаном повјерењу, играчима на односу и публици која ме је предивно прихватила.. Фудбал ме је поново одвео тамо гдје сам му потребан и одакле је све почело. Видимо се поново ускоро", објавио је Пауновић на друштвеним мрежама.

Пауновићеви сарадници у Овиједу, које је довео и у репрезентацију Србије су Португалац Нуно Гомеш, Јужноафриканац Квинтон Форчун, те Аргентинац Клаудио Арзено.

Подијели:

Таг:

Veljko Paunović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јуве спрема план без Влаховића

Фудбал

Јуве спрема план без Влаховића

6 ч

0
Пикси је требало да остане селектор Србије?!

Фудбал

Пикси је требало да остане селектор Србије?!

7 ч

1
Бомба! Европски гигант кренуо по Влаховића

Фудбал

Бомба! Европски гигант кренуо по Влаховића

1 д

0
Румунски коментатор: Кад дођеш у БиХ, једва чекаш да одеш

Фудбал

Румунски коментатор: Кад дођеш у БиХ, једва чекаш да одеш

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner