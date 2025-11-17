Logo
Бомба! Европски гигант кренуо по Влаховића

17.11.2025

13:57

Бомба! Европски гигант кренуо по Влаховића
Фото: Таnjug

Душан Влаховић на мети је Бајерна из Минхена

Душан Влаховић је поново играч чије се име провлачи кроз медије, а данас се о њему огласио и уредник Билда Кристијан Фалк.

Он тврди да је Бајерн Минхен и даље заинтересован за Влаховића, те да је потпуно логично што је бесплатни Србин на мети њемачког шампиона.

Разлога је више, а главни јесте да Бајерну не пада на памет да активира клаузулу и откупи Николаса Џексона за додатних 65.000.000 евра. Бајерн је и љетос преплатио са 16.500.000 евра само за обештећење о позајмици, у којој је постављена клаузула за откуп наредног љета за додатних 65.000.000 евра.

У Бајерну су познати по томе да умију да послују што јефтиније, те је слободни Влаховић далеко боља опција од Џексона.

Не треба заборавити и да на љето Хари Кејн улази у посљедњу годину уговора, а иако је истицао да би радо продужио сарадњу, по њега је кренула Барселона која би могла да натјера Енглеза да се предомисли.

У преводу, Бајерн Минхен има и више него довољно разлога да прати Влаховића и да покуша да га доведе наредног љета.

Подсјетимо, Влаховића и даље прате два енглеска великана, те је и више него извјесно да је његова будућност далеко од Торина.

(Спортске.нет)

