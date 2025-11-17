Бројне бањалучке улице без струје

Због радова на електромрежи без струје данас ће од девет до 12 часова бити дијелови бањалучких улица Милана Тепића, Марије Бурсаћ, Краља Петра Првог Карађорђевића, Книнска, Јована Дучића и Браће Пантића, саопштили су из "Електрокрајине".

Према њиховим ријечима, дијелови насеља Бистрица и Јошикова вода од девет до 11 часова биће без струје.

- Без напајања електричном енергијом од десет до 11 часова биће Булевар војводе Степе Степановића, улице Бошка Тошића, Срђе Злопоглеђе, Јасеновачких логораша и Мајке Југовића - навели су из овог предузећа.

Без електричне енергије, казали су, од 11.30 до 13.30 часова биће и дијелови насеља Горња Пискавица и Пискавица.

Додали су да од девет до 14 часова дијелови улица Давида Штрпца, Фрушкогорска, Далибора Даче Стојића, Лесковачка, Трла и Жарка Згоњанина неће имати напајања електричном енергијом.