Logo
Large banner

Бројне бањалучке улице без струје

Извор:

АТВ

17.11.2025

07:05

Коментари:

0
Бројне бањалучке улице без струје
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје данас ће од девет до 12 часова бити дијелови бањалучких улица Милана Тепића, Марије Бурсаћ, Краља Петра Првог Карађорђевића, Книнска, Јована Дучића и Браће Пантића, саопштили су из "Електрокрајине".

Према њиховим ријечима, дијелови насеља Бистрица и Јошикова вода од девет до 11 часова биће без струје.

- Без напајања електричном енергијом од десет до 11 часова биће Булевар војводе Степе Степановића, улице Бошка Тошића, Срђе Злопоглеђе, Јасеновачких логораша и Мајке Југовића - навели су из овог предузећа.

Без електричне енергије, казали су, од 11.30 до 13.30 часова биће и дијелови насеља Горња Пискавица и Пискавица.

Додали су да од девет до 14 часова дијелови улица Давида Штрпца, Фрушкогорска, Далибора Даче Стојића, Лесковачка, Трла и Жарка Згоњанина неће имати напајања електричном енергијом.

Подијели:

Тагови:

Струја

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

Хроника

Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

3 ч

0
Полицајац тешко повријеђен у удесу док је обезбјеђивао колону потпредсједника Џеј Ди Венса

Свијет

Полицајац тешко повријеђен у удесу док је обезбјеђивао колону потпредсједника Џеј Ди Венса

12 ч

0
Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?

Хроника

Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?

12 ч

0
Ужас код Добоја: Двије особе погинуле у тешком удесу

Хроника

Ужас код Добоја: Двије особе погинуле у тешком удесу

12 ч

0

Више из рубрике

Владимир Стојковић помјера границе: За голмана Радничког године само број

Фудбал

Владимир Стојковић помјера границе: За голмана Радничког године само број

14 ч

0
Преокрет Србије за крај и првенац Пауновића!

Фудбал

Преокрет Србије за крај и првенац Пауновића!

14 ч

0
Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

Фудбал

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

17 ч

0
Пали Бразилци: Млади из Српске се пласирали у четвртфинале Свјетског првенства

Фудбал

Пали Бразилци: Млади из Српске се пласирали у четвртфинале Свјетског првенства

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

10

14

Најчешће грешке због којих вам се кисели купус квари

10

04

Умро чувени текстописац

09

58

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

09

55

Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner