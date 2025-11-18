Logo
'Изађи мала' се орило Бечом: Погледајте реакцију дјевојке на балкону

АТВ

18.11.2025

19:36

Навијачи БиХ пјевали дјевојци на балкону
Фото: Screenshot

У уторак навече репрезентација Босне и Херцеговине игра једну од најважнијих утакмица у својој историји, а навијачи су направили феноменалну атмосферу на улицама Беча.

Змајеви гостују у Аустрији, гдје ће против домаће селекције тражити побједу која их директно води на Свјетско првенство 2026. године у САД, Мексику и Канади.

Изабраницима селектора Сергеја Барбареза потребна је побједа било којим резултатом како би изборили други Мундијал у историји, након дебитантског наступа у Бразилу 2014. године. Због тога је Беч овог уторка постао главно окупљалиште навијача БиХ.

На трибинама стадиона Ернст Хапел очекује се више од 20.000 навијача Босне и Херцеговине, док се не зна тачан број оних који су остали на улицама главног града Аустрије.

Цијели дан Беч је био преплављен заставама, пјесмом и навијачком еуфоријом која је захватила град.

У мноштву веселих сцена, један снимак посебно је привукла пажњу на друштвеним мрежама и убрзо постала вирална. Наиме, једна дјевојка је, затечена атмосфером испод свог прозора, почела снимати поворке навијача БиХ које су испуниле улице. Када су је навијачи примијетили, почели су јој у глас пјевати популарну навијачку нумеру - "Изађи мала".

Дјевојка се насмијала и узвратила симпатичним гестом, подијеливши снимак на друштвеним мрежама, чиме је додатно допринијела ширењу позитивне атмосфере уочи вечерашњег сусрета.

Fudbalski savez BiH

Аустрија

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

