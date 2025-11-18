'Изађи мала' се орило Бечом: Погледајте реакцију дјевојке на балкону

Извор:
АТВ
18.11.2025
19:36
Коментари:0
У уторак навече репрезентација Босне и Херцеговине игра једну од најважнијих утакмица у својој историји, а навијачи су направили феноменалну атмосферу на улицама Беча.
Змајеви гостују у Аустрији, гдје ће против домаће селекције тражити побједу која их директно води на Свјетско првенство 2026. године у САД, Мексику и Канади.
Изабраницима селектора Сергеја Барбареза потребна је побједа било којим резултатом како би изборили други Мундијал у историји, након дебитантског наступа у Бразилу 2014. године. Због тога је Беч овог уторка постао главно окупљалиште навијача БиХ.
На трибинама стадиона Ернст Хапел очекује се више од 20.000 навијача Босне и Херцеговине, док се не зна тачан број оних који су остали на улицама главног града Аустрије.
Цијели дан Беч је био преплављен заставама, пјесмом и навијачком еуфоријом која је захватила град.
У мноштву веселих сцена, један снимак посебно је привукла пажњу на друштвеним мрежама и убрзо постала вирална. Наиме, једна дјевојка је, затечена атмосфером испод свог прозора, почела снимати поворке навијача БиХ које су испуниле улице. Када су је навијачи примијетили, почели су јој у глас пјевати популарну навијачку нумеру - "Изађи мала".
Дјевојка се насмијала и узвратила симпатичним гестом, подијеливши снимак на друштвеним мрежама, чиме је додатно допринијела ширењу позитивне атмосфере уочи вечерашњег сусрета.
Кошарка
33 мин0
Република Српска
55 мин0
Кошарка
1 ч0
Савјети
1 ч0
Најновије
Најчитаније
19
53
19
52
19
51
19
45
19
38
Тренутно на програму