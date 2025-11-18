Монеке потврдио позитивне вијести - црвено-бијели славе

Извор:
Б92
18.11.2025
19:31
Коментари:0
Кошаркаш Црвене звезде Чима Монеке биће спреман за утакмицу против Валенсије у 12. колу Евролиге.
Играч Звезде то је потврдио у разговору за "Американос 24".
"Играћу против Валенсије. То је најважније, осјећам се добро", рекао је Монеке за "Американос 24".
"Имамо велики број повреда и увијек је питање како ће наш тим изгледати из утакмице у утакмицу. Знамо какав таленат Батлер има, може да поентира брзо у серијама. Још увијек учи игри, а одиграо је такву утакмицу у својој четвртој утакмици у Евролиги. То је импресивно и веома је узбудљиво шта можемо да урадимо као тим колективно, када будемо сви здрави", рекао је Монеке.
Осврнуо се и на Џереда Батлера.
"Џеред је посебан момак, и ван терена, и чим сам га упознао, знао сам да ћемо имати добар однос на терену и ван њега. Пролазили смо један поред другог у ходнику прије утакмице и рекао сам му: ‘Брате, добићемо ову утакмицу и ти ћеш бити велики разлог за то. Све ће се склопити како треба.’ А он: ‘Да, осјећам то.’ Зато је снимак послије утакмице показао толико емоција. Узвикнуо сам: ‘Рекао сам ти, све ће се сложити како треба.’ Тако је и било! Занимљиво је да је и у тој утакмици имао успоне и падове у првом полувремену, али остао је у игри, остао позитиван и одвео нас је до побједе. Веома сам узбуђен", додао је Звездин играч и открио и део разговора које је водио са њим.
"Споменуо сам му почетак Кендрика Нана и његове прве четири утакмице у Евролиги. И то му је помогло, играо је онако како зна и био је постављен у позиције да нам помогне. Радујем се што ћу играти с њим", рекао је.
Тема је била и Звездин распоред ове сезоне у Евролиги.
"Гледао сам табелу и видио да постоје још два тима која су играла седам утакмица код куће, али зато што ми побјеђујемо, говорили су зато побјеђују. Слично је као са Паризом прошле године. Када тимови од којих не очекујеш да побјеђују победе, увек природно тражиш разлоге зашто је то тако. Ми имамо највећу несрећу с повредама од свих тимова, Ефес је сличан, али зато што ми побјеђујемо људи то стављају у други план", истакао је Монеке.
"Да нам је скор 3–7, нико не би причао о чињеници да смо играли код куће, него би сви причали о повредама. Зато ме нервира тај наратив. Сада користе играче који се враћају из повреда као разлог због којег се мучимо... То ми је све наопако. Радије бих овако, са распоредом који имамо. Нико није рекао да ћемо играти добро код куће и нико не би предвидио да ћемо имати 8–3. И волим што је тако", поручио је он.
