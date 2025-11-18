Logo
18.11.2025

07:02

Санси траже начин да се опораве од колапса у дуелу са посрнулим Блејзерсима
Фото: Tanjug/AP/Darryl Webb

Финикс Санси су били на добром путу ка шестој узастопној побједи све док у недјељу нису дозволили 47 поена у четвртој четвртини.

Санси ће покушати да се опораве од тог шокантног колапса када у уторак навече гостују посрнулом Портланд Трејл Блејзерсу.

Финикс је водио са 22 поена разлике мање од 10 минута прије краја, али је изгубио 124:122 од гостујућег Атланта Хокса. Хокси су погодили 16 од 25 шутева из игре у посљедњој четвртини од 47 поена, након што су у трећој дали само 20.

„Мислим да смо у четвртој четвртини у различитим тренуцима изгубили свој ритам,“ рекао је тренер Санса Џордан От о слому. „У том тренутку, само морате да повратите присебност, мало боље одиграте у нападу и да направите једно заустављање, па да се лопта почне окретати у вашу корист.“

Појачање из међуcезоне, Дилон Брукс, постигао је најбољих 34 поена у сезони, док је Девин Букер додао 27 за Финикс.

Упитан о просутом вођству, експлозивни Брукс је више желио да говори о судијама. Финикс је у посљедњих 12 минута направио 10 прекршаја, док је Атланта имала четири. Хокси су у том периоду шутирали 11/13 са линије пенала, а Санси 4/5.

„Видјех да играмо седам против пет,“ рекао је Брукс. „Емоционалне судије, доносе одлуке из емоција и смјешкају се док их доносе. То би требало да буде преиспитано.“

Брукс је шутирао 14/25 из игре и погодио три тројке — највише у тиму — у својој другој узастопној фантастичној утакмици. У четвртак је шутирао 12/18 и постигао 32 поена у побједи од 133:98 над гостујућим Индијана Пејсерсима.

Финикс је просјечно побјеђивао са 18,2 поена разлике током своје серије од пет побједа.

Сада их очекује Портланд, који је завршио гостујућу турнеју учинком 1–4, поражен у недјељу у продужетку од Далас Маверикса са 138:133.

Привремени тренер Тијаго Сплитер није био задовољан што је његова екипа пропустила предност која је износила и до 12 поена.

„Желите да играте напорно сваку утакмицу, али морате бити и паметнији, поготово у одбрани,“ рекао је Сплитер.

Шејдон Шарп је постигао сезону најбољих 36 поена, али је шутирао само 12/32. Двадесетдвогодишњак је дао више од 30 поена у три од посљедње четири утакмице.

Дени Авдија је додао 29 поена, а Џерами Грант 26 за Трејл Блејзерсе. Авдија је прешао границу од 20 поена у осам узастопних утакмица и само једном у 13 мечева није стигао до те бројке.

Али изостанак бека Џруа Холидеја (десна листа) био је тежак удар, јер је Далас постигао 33 поена у четвртој четвртини и 20 у продужетку.

Ово је трећи пут у петој утакмици на турнеји да је Портланд примио најмање 136 поена.

„Дешава се,“ рекао је Сплитер. „Враћате се основама — одбрана, напад, и идете даље.

„Ово је НБА. Осамдесет и двије овакве утакмице, и одмах имате другу у серији. Тако је како је.“

Трејл Блејзерси у сриједу дочекују Чикаго Булсе.

Још није познато хоће ли се Холидеј вратити на паркет у уторак.

Бек Финикса Грејсон Ален (десни квадрицепс) прескочио је меч против Хокса, а његов статус је и даље неизвестан.

Финикс и Портланд су прошле сезоне подијелили серију од двије утакмице, при чему је домаћи тим побјеђивао у оба наврата.

